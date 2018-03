MOLDOVA FASHION DAYS 2018. Designerii și-au prezentat colecţiile de primăvară-vară

Designerii autohtoni şi-au prezentat aseară colecţiile de primăvară-vară în cadrul evenimentului "Moldova Fashion Days". Potrivit creatorilor de modă, sezonul acesta vine cu piese vestimentare în culori brun-turcoaz cu aluzie fină la gamele violet.



În ţinutele realizate de designerii noştri au defilat modele cunoscute. Creatoarea Olga Blanc le-a surprins și de această dată pe fashioniste.



"Colecția a fost gata de câteva luni în urmă, deoarece trebuie să o prezentăm la timp pentru partenerii noștri de peste hotare. Deci practic nu ne-am pregătit căci a fost totul gata", a spus designerul Olga Blanc.



În total, 35 de designeri autohtoni și-au prezentat noile colecții. Printre ei a fost și Nicoleta Roca, o creatoare care a debutat cu prima serie de rochii şi costume.



"Culoarea vedetă este LILA, culoarea anului 2018. Este un mix de vestimentație, este o ocazie", a spus designerul Nicoleta Roca.



Evenimentul a atras zeci de tinere fashioniste.



"Mă bucur foarte mult că din an în an apar colecții tot mai frumoase și mai frumoase."



"Designerii țin cont de fiecare dată de tendințele care sunt date de podiumurile internaționale și bravo lor. De fiecare dată designerii reușesc să ne surprindă."



Moldova Fashion Days a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Evenimentul este organizat cu scopul de a promova brandurile autohtone. Potrivit organizatorilor, de la an la an, numărul participanţilor creşte considerabil.