Moldova, fără profesori. Ce îi determină pe tineri să renunţe la profesia studiată patru ani

Moldova continuă să aibă un deficit de profesori. În prezent, cele mai multe locuri de muncă vacante, 700 la număr, sunt în domeniul învăţământului. În acest an, Universitatea Pedagogică din Chişinău a repartizat în şcoli doar 160 de specialişti.

Mulţi dintre tineri, care au în spate patru ani de studii, au renunţat însă la pedagogie din mai multe motive.

"La moment nu sunt pregatită pentru a deveni învăţătoare. Atunci când lucrezi deja sunt mai multe responsabilităţi: părinţii, cadre didactice zi de zi, ore, şi necesită o dorinţă mai mare."

"Am fost repartizată în raionul Ialoveni, la un gimnaziu, însă nu am luat legatura cu instituţia unde am fost repartizată. În primul rând nu sunt motivată de salariu oferit de către statul nostru."

Şi profesorii universitari au o explicaţie.

"Munca pedagogului, în comparatie cu toate celelalte activităţi, este cu mult mai intensivă şi cu mult mai consumatoare. Ca să munceşti cu 30, cu 40 de copii în clasă, în condiţiile actuale, este o muncă titanică", a declarat Nicolae Chicuş, rectorul Universităţii Pedagogice Ion Creangă.

Maria Mâța este însă unul dintre absolvenții curajoşi, care după studii s-a angajat la o grădiniţă din Chişinău. Iar planurile tinerei sunt mari.

"Cel mai important este să iubeşti ceea ce faci şi să-ţi placă copii, pentru că dacă nu îţi plac copii, nu ai ce să faci în grădiniţă sau în şcoală", a declarat absolventa Maria Mâţa.

Dragostea față de pedagogie, Maria a moștenit-o de la mama și bunica sa, care, la fel, au fost profesori:

"Cred că aceasta genetic se trage de la unul la altul. Când am crescut mi s-a realizat visul".

Datele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că, pe lângă profesori, țara mai duce lipsă de medici și polițiști.

"În ultimul timp s-a atins un dificil de cadre în toată economia naţională. Cauza principală este considerat nivelul mic de salarizare, adică specialiştii cu studii superioare preferă mai bine plecarea peste hotare", a declarat Ştefan Calancea, director adjunct al ANOFM.

Datele oficiale arată că, în prezent, în țară sunt peste 14.000 de locuri de muncă vacante.