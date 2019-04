MOLDOVA, FAIMOASĂ ÎN SUA. Ambasada a organizat un eveniment de promovare a culturii ţării noastre

foto: publika.md

Republica Moldova câştigă tot mai multă popularitate în Statele Unite. Ambasada ţării noastre în SUA a organizat recent, la Washington, un eveniment de promovare a identităţii, istoriei, culturii și a tradițiilor care ne reprezintă.



Ceremonia intitulată “Carieră, Conversație, Cultură” a fost moderată de şefa diplomaţiei moldoveneşti Cristina Balan şi Laura Elsey, președintele "Women’s Diplomatic Series". Publicul a fost încântat de violonista Elise Blake, care a interpretat melodia "Păstorul Singuratic", a naistului român Gheorghe Zamfir.



Invitaţii evenimentului au putut admira şi o expoziţie a artiștilor plastici moldoveni, în cadrul căreia a fost expusă şi o lucrare a Cristinei Balan. Ambasadorul Moldovei în SUA a subliniat că, de la începutul mandatului său, şi-a propus să valorifice orice oportunitate de a promova ţara noastră peste ocean.



"Comunitatea internaţională din Washington DC deja remarcă realizările noastre şi mereu ne transmit mesajul că suntem omniprezenţi. Aceste activităţi ne ajută să impulsionăm dialogul bilateral nu doar la nivel politic, ci şi pe alte dimensiuni - dimensiunea economică, socială, culturală", a spus Cristina Balan, ambasadorul Republicii Moldova în SUA.



De cealaltă parte, președintele "Women’s Diplomatic Series", Laura Elsey, a spus că datorită acestui eveniment a putut să afle multe despre ţara noastră.



"Consider că am putea afla încă multe lucruri despre Moldova, despre oamenii săi. Acesta a fost şi motivul întâlnirii cu Cristina Balan. Organizaţia noastră este deschisă pentru discuţii despre politică, pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale", a spus Laura Elsey, preşedinte Women's Diplomatic Series.



În cadrul evenimentului, a fost abordat şi subiectul privind implicarea femeilor în funcţii de conducere. În acelaşi timp, consilierul economic al Ambasadei Republicii Moldova la Washington, Liliana Guţan, a salutat strategiile misiunii diplomatice privind promovarea femeilor.



"Recent, am avut o expoziţie de fashion la Washington DC, unde am prezentat doi designeri din Republica Moldova. Pentru noi, pentru cei din Moldova industria textilă înseamnă 23 de mii de locuri de muncă - 95% sunt femei. Asta înseamnă pentru noi Woman Impowerment", a spus Liliana Guţan, consiliera economică a Ambasadei RM în SUA.



Ceremonia s-a încheiat cu o degustare de vinuri moldoveneşti, despre care şefa misiunii diplomatice de la Chişinău a spus că pot concura cu uşurinţă cu vinurile franceze. Cristina Balan a fost numită ambasador al Republicii Moldova la Washington în iunie 2018, fiind prima femeie din țările Parteneriatului Estic ce ocupă această funcţie.