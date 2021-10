Moldova exportă mai mult vin decât produce. Unii vinificatori ar avea contracte pe care nu le pot îndeplini

"Republica Moldova este nevoită să importe acum vin pentru a face faţă contractelor deja semnate de către campionii noştri, cei care exportă şi au contracte foarte serioase la nivel global", a declarat Frolov.Potrivit Cristinei Frolov, este nevoie de o reformă în acest domeniu pentru ca vinul modovenesc să devină brand de ţară. Directorul demis al ONVV mai spune că trebuie plantate cel puţin 30 de mii de hectare de viţă-de-vie cu soiuri moderne, solicitate la nivel global. Dar pentru a atinge acest obiectiv, e nevoie de colaborare între producători şi autorităţile statului. De asemenea, Moldova are nevoie de fonduri externe pentru a-şi acoperi investiţiile."Chiar şi plantaţiile care există trebuie adaptate noilor condiţii. Sunt plantaţii cu stâlpi din beton care nu pot fi mecanizați. Noi neavând forţă de muncă insuficientă, înţelegem foarte bine că în cinci ani nu vom mai avea oameni în vie."În cadrul emisiunii, Cristina Frolov a vorbit şi despre neregulile depistate la Oficiul Naţional al Viei şi Vinului în perioada în care a condus instituţia. Frolov spune că a transmis informaţia atât Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cât şi instituţiilor de control."Ceea ce am identificat noi sunt posibile încălcări de diferite natură, inclusiv fonduri, dar şi lipsa unor practici loiale. Şi anterior Curtea de Conturi a identificat practici neloiale şi practici de management defectuos."Ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, a anulat ordinul prin care Cristina Frolov a fost numită director al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului. Gherciu susţine că Frolov nu poate conduce instituţia pentru că nu are diplomă de master. De cealaltă parte, Cristina Frolov spune că a contestat în instanţă ordinul de revocare din funcţie şi că a fost demisă după ce a iniţiat un şir de anchete interne, fapt ce a nemulţumit mai multe persoane.