Moldova este grav afectată de secetă. Agricultorii sunt disperaţi şi aşteaptă ploile ca pe o mană cerească

Moldova este grav afectată de secetă. În unele zone ale ţării nu a căzut niciun strop de ploaie de câteva luni, iar mai multe bazine acvatice au secat. Seceta a afectat şi cele mai mari râuri din ţară, Prut şi Nistru, nivelul cărora, a scăzut dramatic susţin cei de la "Apele Moldovei". Din cauza lipsei de precipitaţii, recolta de grâu şi floarea-soarelui, va fi mai slabă în acest an, iar cea de porumb, în unele zone ale ţării, a fost deja compromisă. Agricultorii sunt disperaţi şi aşteaptă ploile ca pe o mană cerească.

Sergiu Spinei, un agricultor din Chişinău, a semănat în acest an 800 de hectare de grâu, porumb şi floarea soarelui în satul Delacău, raionul Anenii Noi. O parte dintre semănături au fost grav afectate de secetă, iar pe unele câmpuri, chiar compromise.



"Starea lui nu mai este. El este compromis la 100 de procente. Porumb nu mai este aici. Porumb, anul acesta, eu socot că noi avem zero. Aici ne gândim să meargă nutreţ pentru vaci, gata, s-a terminat."



La câteva sute de metri distanţă, fermierul a semănat grâu şi floarea soarelui.

"Floarea trebuia să fie aşa măcar.Trebuia să fie toată uniformă. Şi trebuia să fie băţul gros, să zicem aşa. Ceea ce vedem aici, asta înseamnă că nu are vegetaţie, nu are nimic. Practic, aici, asta e un 200 de kilograme la hectar. Asta înseamnă iarăşi un minus, cred că mai serios de 10 mii."



Într-o situaţie similară sunt şi alţi fermieri din raionul Anenii Noi. Din cauza secetei, aproape 75 la sută din suprafaţele de porumb şi în jur de 65 de floarea soarelui au fost afectate în această regiune. Secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Şarban, susţine că lipsa de precipitaţii i-a afectat pe agricultorii din toată ţara.



"Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Vodă o parte şi în partea de sud mai sunt regiuni, în petici aşa mici de teren. În Cahul, Basarabeasca, deci unde nu a căzut strop de ploaie încă din primăvară."



Soarele dogorâtor a secat iazuri, lacuri şi fântâni. A scăzut considerabil şi nivelul apei din râurile Prut şi Nistru susţin reprezentanţii de la Apele Moldovei.



"Se atestă o scurgere scăzută a apei circa cu 20-30 % din valorile medii multianuale. "



"Într-o singură noapte, nivelul râului Nistru, în zona satului Puhăceni a scăzut cu aproape 30 de centimetri. Lipsa de precipitaţii se observă aici cu ochiul liber. În ultimele luni, pe anumite porţiuni a început să se vadă nisipul de la fundul râului, iar pe alocuri au apărut mai multe insule mici."



Măsurările au fost făcute de către angajaţii staţiei de pompare a apei din Nistru, folosită de fermierii din satul Puhăceni pentru irigarea terenurilor. Aceştia spun că din cauza nivelului scăzut al râului, utilajul se deconecteză des, iar timpul de pornire e tot mai mare.



"Avariat se stinge. Pe neprins de veste se stinge. Iată într-o săptămână de două ori. De două trei ori pe zi se stinge. Asta tot nu e de dorit. "



În cazul în care nivelul râului va mai scădea cu încă aproximativ 50 de centimetri, avertizează specialiştii, pompele nu vor mai avea conexiune cu apa, iar complexul de irigare nu va mai fi funcţional. Fermierii care folosesc sistemul sunt extrem de îngrijoraţi şi spun că încearcă să facă economie.



"De două ori pe săptămâna planta trebuie de irigat. Asta când căldurile mari. Da când căldurile joase, o dată pe săptămână se irigă. "



De la Puhăceni am mers în oraşul Anenii Noi, unde ne-am întâlnit cu primarul Alexandru Maţarin. Alesul local ne-a comunicat că din cauza secetei, în ultimii ani, din cele 4 iazuri din oraş, 3 au secat. Ultimul care a dispărut se află la intrarea în oraşul Anenii Noi.



"Pe când eram eu copil, aproximativ 30 de ani în urmă, nivelul apei era cu aproximativ jumăte de metru mai mare decât această fântână de beton. Undeva doi metri şi jumătate era nivelul apei. Cred că era şi mai adînc nivelul apei, la mijlocul iazului. Cam în fiecare an scădea nivelul de iaz. "



Iazul a fost arendat de un agent economic, care a amenajat pe mal o zonă de agrement, însă aşa şi nu a reuşit să-şi dezvolte afacerea. Specialiştii încearcă acum să afle din ce cauză a secat iazul, însă principala versiune este faptul că din lipsa de precipitaţii, au secat izvoarele care alimentau bazinul acvatic. Moldova se va rămâne sub cod galben de secetă hidrologică până în data de 11 iulie.