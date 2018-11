MOLDOVA, DESCHISĂ AFACERILOR. La Chişinău se desfăşoară cea de-a cincea ediţie a formului Moldova Business Week (FOTO)

În prima jumătate a acestui an, investiţiile străine în ţara noastră au fost de 130 de milioane de dolari, în creştere cu 43 de milioane, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017. Potrivit premierului Pavel Filip, acesta este rezultatul măsurilor întreprinse pentru a face din Moldova un mediu de afaceri atractiv. Despre acest lucru, dar şi despre oportunităţile pe care le oferă ţara noastră investitorilor străini s-a discutat în cadrul forumului "Moldova Business Week", care a început astăzi la Chişinău.

La "Moldova Business Week" participă peste o mie de oameni de afaceri din 30 de state. Unii dintre ei au anunţat deja că vor să se extindă şi în ţara noastră. Printre ei este şi o companie din Marea Britanie, care construieşte case modulare, adică imobile pe structură metalică, cu pereţi prefabricaţi. Unul dintre asociaţii firmei este o moldoveancă, stabilită de ani buni la Londra. În viitor, compania planifică deschiderea unei linii de producere în Moldova.



"Ar fi minunat să mă întorc în ţara unde m-am născut. Colaborez cu această companie de mai mult timp. Le-am vorbit despre oportunităţi şi ei cred că e o nişă bună pentru dezvoltarea businessului", a spus Vera Lesoi, reprezentata unei companii din Marea Britanie.



"E un loc bun, la periferia Europei, aşa că avem acces atât în UE, cât şi în vest. Din punct de vedere geografic, este locul perfect pentru a face business", a spus Neil Mangan, reprezentantul unei companii din Marea Britanie.



Un alt investitor dispus să vină în Moldova este o companie de inginerie franceză, care are fabrici în 21 de ţări, inclusiv în România.



"Va fi inginerie, auto, aeronautică. Volumul va începe cu o echipă mică, de 15-20 de oameni, dar vrem să creştem până la o sută de oameni", a spus Tierry Landry, reprezentant companie franceză.



Premierul Pavel Filip a declarat că guvernarea implementează reforme, astfel încât ţara noastră să devină cât mai atractivă pentru oamenii de afaceri străini.



"Datorită reformelor şi facilităţilor pe care le-am promovat, prognozăm în următorii doi ani în Moldova investiţii în valoare de 380 de milioane de dolari, până în anul 2020. Republica Moldova este locul perfect pentru investiţia dumneavosatră pentru că ţara noastră se află la graniță între UE pe de o parte şi piaţa estică în altă parte", a spus Pavel Filip, premier.



"Noi investitorilor le propunem, în primul rând, o ţară stabilă din punct de vedere economic, condiţii bune în ceea ce ţine administrarea fiscală şi povara fiscală, servicii fiscale şi vamale reorganizate şi unele regimuri speciale fiscale pentru unele domenii, cum ar fi IT, generarea energiei regenerabile şi altele", a spus Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor.



"Avem angajamentul şi ştim cum să o facem, avem dedicarea să facem toate aceste lucruri şi să continuăm ca Moldova să devină mai atractivă pentru investitori", a spus Chiril Gaburici, ministru al Economiei şi Infrastructurii.



"Suntem bucuroşi că, în prezent, este transparenţă în luarea deciziilor. Noi muncim alături de guvernare, care este deschisă pentru dialog, şi sperăm ca această transparenţă să se păstreze şi în viitor", a spus Alexander Koss, directorul Asociaţiei Investitorilor Străini.



Forumul "Moldova Business Week" este la a cincea ediţie şi este organizat de Agenţia de Investiţii, sub egida Guvernului Republicii Moldova. Evenimentul durează trei zile.