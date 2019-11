Moldova Cyber Week 2019: În fiecare lună, în țara noastră au loc șase milioane de atacuri

Moldova Cyber Week 2018 // foto: publika.md

Moldova devine ţinta tot mai multor atacuri cibernetice. Potrivit autorităţilor, hackerii aleg să atace atât serverele companiilor private, cât şi sistemele informaţionale ale instituţiilor de stat. Subiectul a fost discutat în cadrul evenimentului "Moldova Cyber Week 2019", la care au participat specialişti IT atât din Moldova, cât şi de peste hotare.



Andrian Cornei administrează o companie care prestează servicii de securitate cibernetică. Potrivit lui, hackerii ţintesc cel mai des bazele de date cu contabilitatea companiilor private, dar şi ale instituţiilor de stat. În unele cazuri, atacurile cibernetice s-au soldat cu prejudicii de zeci de mii de euro.



"Avem un lanţ de magazine comerciale în retail care vând produse alimentare. A fost procesul financiar stopat, din cauza că au fost criptate bazele de date", a spus Andrian Cornei, administrator comapanie IT.



Experţii din domeniul securităţii cibernetice susţin că şi persoanele fizice pot deveni ţinta hackerilor.



"Cele mai frecvente tipuri de atacuri sunt cele care vizează parolele utilizatorilor. Cu toţii avem acasă un ruter, un televizor smart, tablete şi aşa mai departe. Toate aceste obiecte, chiar dacă nu par foarte multe, sunt mici, sunt ascunse undeva prin case, ele vorbesc cu internetul", a zis Bogdan Botezatu, director Companie securitate cibernetă.



Potrivit directorului Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, hackerii sunt tot mai inventivi în ultima perioadă, iar tentativele de spargere a sistemelor informaţionale, tot mai frecvente.



"Azi poate să fie un atac, da mâine mii de atacuri. Avem o statistică, undeva vreo 6 milioane de atacuri pe lună, asta-i minimum", a zis Sergiu Popovici, director Serviciul Tehnologia Informației și Securitate.



În cadrul forumului "Moldova Cyber Week 2019" a fost abordată şi problema deficitului de specialişti din ţara nostră, care ar combate astfel de infracţiuni. Prim-ministrul Ion Chicu, prezent la eveniment, a declarat că o soluţie ar fi colaborarea mai strânsă între instituţiile statului şi mediul privat în domeniul securităţii cibernetice.



"Îmi prezint convingerea că protejarea spaţiului cibernetic prezintă de fapt o responsabilitate partajată şi care poate fi eficient realizată prin colaborarea dintre Guvern, sectorul privat care de multe ori deţine şi operează o mare parte a infrastructurii, societatea civilă şi bineînţeles societatea civilă", a declarat Ion Chicu, prim-ministrul Republcii Moldova.



Forumul "Moldova Cyber Week 2019" se va desfăşura şi mâine. La eveniment participă peste 300 de specialişti IT şi experţi în securitate cibernetică.