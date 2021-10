Moldova, blocată în statistici sumbre. Medicii din raioane nu au acces la informații actualizate despre tratamentul COVID-19

Republica Moldova rămâne blocată în statistici sumbre. Pe parcursul lunii octombrie aproape 900 de persoane au fost răpuse de COVID-19, de două ori mai multe decât în septembrie. Dintre toate spitalele raioanele cu profil COVID, la Edineţ situația este cea mai gravă. În 28 de zile acolo au decedat 63 de pacienţi."Avem 18% decese din toţi pacienţii internaţi. Din 63 de decese, patru sunt vaccinaţi. Dacă comparăm datele cu prima jumătate de an, atunci rata de deces era de 7% la noi în staționar, acum e două ori mai mare.", a declarat Anatolie Guţu, şef spitalul raional Edineţ.Experţii în sănătate susțin că medicii din raioane nu au acces la informații actualizate despre tratamentul COVID."Unica ce pot să vă spun avem protocol, după care tratează toată Moldova.", a declarat Anatolie Guţu, şef spitalul raional Edineţ.O situație similară este și la spitalul din Floreşti, unde pacienții sunt tratați în baza protocolului vechi."Ne instruim de sine stătător, am citit literatură în fiecare zi cu fiecare caz pe care îl avem, plus protocolul, în fiecare zi îl învăţăm.", a declarat Elena Ivanez, medic secţia COVID Spitalul Raonal Floreşti.Medicii susţin că, în viziunea lor, numărul deceselor este în creștere pe motiv că lumea refuză să se vaccineze, dar și virusul este mai agresiv."Eu credeam că nu e aşa de straşnic, dar e straşnic. Când nu ai aer te gândeşti la multe şi de toate că să ajungem şi în ziua de mâine.""Am venit cu buzele albastre cu temperatură mare. Nu sunt vaccinată, tot făceam reparaţie acasă că suntem bătrâni şi mulţi ne-au speriat de vaccin şi am zis să termin reparaţia şi apoi poate vaccinul. Că dacă mor să fie curățel."Autoritățile de la noi nu au precizat dacă se examinează cauzele fiecărui deces de COVID-19 pentru a nu repeta greşelile în tratament.