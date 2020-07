Moldova ar putea economisi peste 800 de milioane de lei pe an, dacă cetăţenii ar folosi electrocasnice cu un consum de energie mai redus

Moldova ar putea economisi peste 800 de milioane de lei pe an, dacă cetăţenii ar folosi electrocasnice care au un consum de energie mai redus. Deşi acestea costă mai mult, ele ar aduce economii considerabile.

De exemplu, o familie cu un frigider de clasa A trei de plus ar economisi 517 lei anual. Cel puţin asta arată un studiu realizat recent de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Specialiştii spun că 42 la sută din consumul anual de energie electrică este folosit de gospodăriile casnice. Astfel, consumul rațional de energie ar ajuta Moldova să fie mai puţin dependentă de furnizorii externi.

Potrivit studiului, un frigider de clasa A trei de plus consumă anual aproximativ 160 de kWh/an, în timp ce un frigider de clasa B consumă de aproape trei ori mai mult. Astfel, calculele arată că dacă un moldovean şi-ar schimba un frigider de clasa B cu unul de clasa A trei de plus, acesta ar economisi peste 517 lei pe an.

Dacă o familie ar hotărî să înlocuiască toate aparatele vechi din casă cu altele noi, consumul de energie electrică ar scădea considerabil, iar diferența de preț ar putea fi acoperită în cel mult şase ani, din contul economiilor la facturile pentru electricitate.

Specialiştii precizează că utilizarea electrocasnicelor eficiente energetic ar fi avantajoasă nu doar din punct de vedere economic, ci şi ecologic. Potrivit studiului, folosirea aparatelor casnice în 2009 a însemnat peste 500 de mii de tone de dioxid de carbon emise în aerul expirat.