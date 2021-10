Moldova ar putea ajunge la cinci mii de cazuri zilnice de COVID-19. Ce spun experții în sănătate

"Creşterea este una foarte rapidă şi noi deja practic am atins vârful din luna martie, chiar dacă nu am depăşit cifra zilnică de aproape 2300, dar media săptămânală de cazuri noi deja am atins-o din luna martie, când a fost cel mai mare număr de îmbolnăviri", a spus expertul Ala Tocarciuc.Prin urmare, experţii susţin că autorităţile ar trebui vină cu măsuri noi, precum interzicerea evenimentelor, trecerea la munca de la distanţă şi restricţionarea numărului călătorilor în transportul public. Însă, cel mai indicat ar fi o carantină totală de două săptămâni pentru a scoate presiunea de pe sistemul medical."Spitalele sunt pline, nu sunt locuri de internare, deja se fac şi liste de aşteptări în unele spitale. Unii oameni vor muri stând în lista de aşteptare la spital. Asta este acum în România, Ucraina, noi nu vom fi excepţie", a mai spus Tocarciuc.Săptămâna trecută, Comisia Naţională Extraordinară pentru Sănătate Publică urma să introducă noi restricţii, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Serviciul de presă al Guvernului ne-a declarat că nu a fost stabilită data următoarei şedinţe a Comisiei. Totodată, rata de imunizare stagnează pentru a patra săptămâna consecutiv. Astfel, în ultimele 7 zile s-au vaccinat cu prima doză puţin peste 20 de mii de moldoveni, în timp ce numărul cazurilor noi de COVID-19 este aproape de nouă mii. Experţii din sănătate publică spun că autorităţile au înregistrat un eşec răsunător în campania de informare despre vaccinare, în condiţiile în care doar 24 la sută dintre moldoveni s-au imunizat cu schema completă."Nu aş fi atât de radicală să spun că campania de vaccinare a eşuat. Erau săptămâni când se vaccinau 80 de mii de persoane. E adevărat că persoanele care sunt educate şi au încredere în sistemul medical au mers primii la vaccinare", a spus șefa campaniei de imunizare, Ninel Revenco.Am încercat obţinem un comentariu de la secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Svetlana Nicolaescu, însă aceasta nu a răspuns la apelurile noastre.