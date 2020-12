Moldova a rămas fără Guvern

Premierul Ion Chicu a anunţat despre demisia Guvernului. Anunţul a fost făcut după o întrevedere cu preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon şi speakerul Parlamentului Zinaida Greceanîi. Prim-ministrul a declarat că decizia a fost una asumată şi a fost luată pentru a putea fi dizolvat Parlamentul și a declanșa alegeri parlamentare anticipate.

”În acest condiții, am discutat astăzi și eu am propus și asta voi face de a veni cu propunerea de demisie a prim-ministrului, respectiv, și al Guvernului Republicii Moldova, astfel încât această procedură să poată fi lansată cât mai curând posibil.”, a spus prim-ministrul Ion Chicu.



Ion Chicu a mai menționat că urmează să aibă o întrevedere și cu Maia Sandu.



”Pe parcursul zilei sper să am o întrevedere cu președintele ales pentru a discuta despre activitatea Guvernului în exercițiu mai departe, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea instituțiilor statului și a țării, în general, în continuare.”, a spus Chicu.