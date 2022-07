Moldova a intrat într-un nou val de COVID-19. În Capitală e cod portocaliu de infectări

Cod portocaliu de infectări cu noul coronavirus a fost instituit în Capitală, iar în raioanele Ialoveni şi Anenii Noi - cod galben. Ministerul Sănătăţii afirmă că ţara noastră a intrat într-un nou val de COVID-19. Autorităţile nu ştiu deocamdată care este tulpina dominantă, deoarece nu funcţionează laboratorul donat de UE pentru secvenţierea virusului, însă probele sunt expediate în Germania. Indiferent de rezultat, specialiştii afirmă că acest val nu va provoca forme grave.

În cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, a anunţat că săptămâna trecută s-au înregistrat 1 853 de infectaţi cu noul coronavirus, dintre care 220 de copii şi 13 gravide, iar 14 pacienţi au murit din cauza complicaţiilor COVID, asta în timp ce săptămâna anterioară s-au înregistrat trei decese. Peste 20 de mii de teste s-au efectuat, iar rata de pozitivare a fost de 9% săptămâna trecută. Astfel, avem 50 de cazuri la o sută mii de populaţie, iar rata de contagiozitate este de 1,3%.



"Acest val demonstrează o contagiozitate înaltă a tulpinii acutale, dar o afectare mai uşoară şi înregistrarea unor forme uşoare", a spus ALA NEMERENCO, ministrul Sănătăţii.

Cu toate acestea, autorităţile anunţă că nu vor raporta cazurile noi zilnic, ci săptămânal. Ministerul Sănătăţii susţine că până acum sunt implicate şase spitale în tratarea pacienţilor COVID, iar paturi şi medicamente ar fi suficiente. În ceea ce priveşte tulpina care circulă acum în ţara noastră, specialiştii ANSP susţin că ultima secvenţiere a fost făcută în luna martie, iar de atunci au fost colectate doar probe. Şi asta pentru că agentul economic din Federaţia Rusă nu mai poate întreţinere laboratorul, din cauza sancţiunilor impuse în timpul războiului.



"Compania încă nu a decis cine va deservi laboratorul nostru şi la moment nu facem secvenţiere, însă chiar astăzi trimitem probe la secvenţiere în Berlin unde vor efectua secvenţierea ca să vedem ce tulpină circulă", a declarat NICOLAE JELAMSCHI, director Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

Deocamdată toată ţara este sub cod verde de infectare cu noul coronavirus, însă Anenii Noi şi Ialoveni sunt sub cod galben, iar municipiul Chişinău se află sub cod portocaliu. În zilele următoare, comisiile urmează să se întrunească pentru a decide ce recomandări vor fi oferite populaţiei, de exemplu purtarea măştii în spaţii publice închise şi deschise. Totuşi, autorităţile promit să nu impună restricţii.



"Măsurile aplicate astăzi la noi şi în lume nu pot fi similare anilor trecuţi. Deoarece virusul are alt comportament, formele clinice sunt altele, iar noi avem o protecţie căpătată natural sau prin vaccin", a spus ALA NEMERENCO, ministrul Sănătăţii.

Specialiştii prognozează o scădere a numărului de infectări cu noul coronavirus la mijlocul lunii august.