Moldova a intrat cub cod galben de ger. Câte grade s-au înregistrat noaptea trecută

Republica Moldova a intrat sub cod galben de ger. Noaptea trecută s-au înregistrat până la minus 11 grade Celsius la Briceni, minus nouă la Soroca, câte minus şapte - la Bălţi, Leova şi Cahul. În Capitală au fost în jur de şase grade sub zero.



Serviciul Hidrometeorologic de Stat susţine că temperaturile din ultimele zile sunt atipice pentru această perioadă, norma medie fiind între minus două şi minus patru grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vremea geroasă se va menţine până la mijlocul săptămânii viitoare, după care timpul se va încălzi.



"Vremea în următoarele şapte zile va fi stabilă. La nord pe 18 noaptea va ninge slab, însă va fi restul fără precipitaţii. Temperatura minimă va oscila la începutul săptămânii între minus 15 şi minus 10 grade Celsius. Treptat se va încălzi până la minus cinci grade şi zero grade", a declarat meteorologul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Nadejda Stolea.



La noapte, cel mai frig va fi la Briceni, unde mercurul din termometru va coborî până la minus 15 grade, iar la Leova vor fi în jur de minus nouă grade Celsius.