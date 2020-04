Moldova a fost lovită de o secetă cumplită. Recolta de grâu, compromisă

Pe lângă pandemie, Moldova a fost lovită şi de o secetă cumplită. Din cauza insuficienței de precipitaţii, mai multe culturi agricole au început să se usuce. Cel mai mult au de suferit cerealele, în special grâul de toamnă. Până acum, mii de hectare au fost afectate, iar unii fermieri sunt nevoiţi să le reînsămânţeze cu alte culturi.

"El e totalmente uscat el nu are umezeală absolut de tot. Cum să trăiască planta acesta dacă e aşa de uscat pământul? E o insuficiență de umezeală totală"



Nicanor Buzovoi, din satul Pîrliţa, raionul Ungheni, a semănat grâu pe o suprafaţă de aproape 700 de hectare. Însă seceta i-a compromis o mare parte din recolta de grâu.



"E o situaţie catastrofală pentru culturile de grupa întâi. Acum e afectat circa 70 de procente. Unde a fost semănat pe arat acolo se simte ceva mai bine, dar în decurs de o săptămână o să fie fix acelaşi tablou cum este aici", a zis Nicanor Buzovoi, agricultor.



Agricultorul spune că în acest an ar putea suporta pierderi de aproape 6 milioane de lei.



Într-o situaţie similară este şi Ion Moroi, din aceeaşi localitate. Seceta i-a afectat o suprafaţă de 270 de hectare. Fermierul mai speră că-şi va putea salva măcar o parte din semănături. El spune că dacă nu va ploua în următoarele 10 zile, toată recolta îi va fi compromisă.



"O să avem pierderi în jur de 5-6 mii de lei la hectar o să fie pierderi. Dar dacă să începi din nou să pregătești solul cred că o să se ridice peste două milioane", a zis Ion Moroi, agricultor.



Şi specialiştii în agricultură consideră că situaţia va deveni critică dacă în următoarea perioadă nu va ploua.



"Acum avem rezervă de apă în sol de trei ori mai mică decât media multianulă. Avem şi stres de temperatură. Noaptea a fost temperatura până la minus opt, minus 10, ziua până la plus 16, plus 18 grade. Plantele au fost stresate enorm", a zis Boris Boincean, Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp.



Boincean susţine că dacă situaţia nu se va schimba, autorităţile vor trebui să declare stare de urgenţă în agricultură. Însă meteorologii vin cu veşti bune: sâmbătă şi duminică sunt prognozate precipitaţii pe întreg teritoriul ţării.