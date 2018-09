"MoldMedizin şi MoldDent": Femeile vor putea beneficia, timp de trei zile, de consultaţii gratuite la medicul mamolog

Femeile vor putea beneficia, timp de trei zile, de consultaţii gratuite la medicul mamolog. Acţiunea se desfăşoară în cadrul programului social "Zilele Sănătăţii", care are loc la un centru expoziţional din Capitală. Zeci de paciente au luat cu asalt cabinetele specialiştilor şi spun că au rămas mulţumite de sfaturile primite."Foarte bine mi-au explicat totul. Mi-au dat şi bilet de trimitere. La policlinică este mai greu să ajung, dar aici am trecut toate investigaţiile deodată.""Este foarte accesibil, nu trebuie să stai în rând la medic pentru îndreptare."Este foarte bine. La medic trebuie să te înscrii şi apoi aştepţi rezultatele, dar aici ai venit şi faci totul odată. E minunat."Potrivit specialiştilor, anual, peste o mie de moldovence sunt diagnosticate cu cancer mamar."De obicei la aşa manifestări vin paciente de vârsta a doua şi a treia. Majoritatea femeile vin la un control profilactic, deşi dimineaţă am avut o pacientă care a plecat acum de urgenţă la spital, fiind suspectată de o maladie oncologică", a spus medicul mamolog, Diana Tcaci."Expoziţia vine cu un şir de servicii medicale gratuite oferite cetăţenilor. Promovând în primul rând modul sănătos de viaţă, iar pe de altă parte, specialiştii îi examinează şi le oferă un set de recomandări şi sfaturi utile pentru sănătatea acestora", a spus ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Svetlana Cebotari."Cei de la Institutul oncologic au decis să ofere consultaţia gratuită pentru toate femeile care manifestă interes pentru sănătatea lor sau care suspectă ceva probleme legate de glanda mamară. Vrem să informăm femeile despre această posibilitate şi să le invităm să nu rateze aceste zile", a spus deputatul PDM , Valentina Stratan.Expoziţia "MoldMedizin şi MoldDent" este la a 24-a ediţie.