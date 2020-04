Moldcell, de 20 ani împreună. Două decenii de când compania a lansat primul sms, primul impuls și și-a continuat călătoria revoluționară

Astăzi, se împlinesc 20 de ani, de când ai noștri au Moldcell. Două decenii de când compania Moldcell a lansat primul sms, primul impuls și și-a continuat călătoria revoluționară. An de an, compania a ajuns la abonamente nelimitate, sute de magazine, sute de locuri de muncă și zeci de proiecte inedite.



Pentru ca oamenii din Moldova să aibă acces la tot ceea ce este mai bun din domeniul comunicațiilor și a tehnologiilor, ani la rând Moldcell a investit sute de milioane in rețea, tehnologii și soluții inovative performante, calitatea superioară a serviciilor, planuri tarifare avantajoase, iar orientarea spre clienți si responsabilitatea socială a companiei au fost factori decisivi pentru alegerea celor născuți in Moldova. Astfel, din momentul lansării serviciului de portabilitate a numerelor, datorită companiei, ai noștri au descoperit ca nelimitatul poate fi accesibil.



"Acum, când toată lumea stă acasă, comunicarea devine indispensabilă, comunicarea cu cei dragi. Oferim minute și internet mobil gratuit pentru doctori, profesori, elevi. Zece gb trafic internet pentru toți abonații Moldcell. Din prima zi a carantinei, oferim prânzuri gratuite pentru personalul medical, care luptă cu COVID, wi-fi gratuit pentru spitalul COVID, Zece aparate de ventilație pulmonară pentru spitalele din Republica Moldova", a declarat Irina Strajescu, director comunicare Moldcell.



Compania este renumita pentru proiectele sale inedite: cele mai recente fiind Moldcell Unplugged, Lecții de Internet pentru Bunei, Internet fără Griji și prima ligă de sport electronic din Republica Moldova!



Acum, Moldcell este un operator cu adevărat digital, ale cărui aplicații mobile ușurează semnificativ viața clienților, iar magazinul online a companiei oferă toata gama de servicii și produse cu livrare acasă.



Anul acesta, Moldcell și-a schimbat acționarul, care a devenit compania CG Cell Technologies DAC, care a venit în Moldova cu o viziune ambițioasă, planuri de dezvoltare îndrăznețe și puternice.



"Scopul companiei Moldcell mereu a fost, să fim un suport pentru clienții noștri. Să acoperim acele distanțe, să le facem mai mici, să apropiem lumea și să fim mereu alături. Ținem să mulțumim foarte mult tuturor clienților, care au decis să fie parte a familiei Moldcell, să fie ai noștri", a precizat Carolina Bugaian, vicedirector general Moldcell.



Moldcell, de 20 ani împreună.

