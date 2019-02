Mold SEF şi-a deschis uşile. În concurs au fost înscrise 72 de proiecte ştiinţifice

foto: isef.ict.md

Cel mai mare concurs național dedicat ştiinței și ingineriei, „Mold SEF” şi-a deschis uşile şi în acest an. În cadrul competiţiei s-au înscris zeci de elevi din 13 raioane și municipii, iar timp de două zile îşi prezintă lucrările la care au muncit din greu.



În cadrul ediţiei din acest an au fost înregistrate 72 de proiecte la trei categorii tematice. Printre acestea este şi invenţia lui Ion Gatman,elev în clasa a 11 la liceul din Măgdăceşti, raionul Criuleni.



"Aceasta este o simplă lampă, executată din nişte leduri, fuziunea culorilor oferă sporirea procesului de fotosinteză, astfel, noi spre exemplu avem in 12 zile, chiar şi în condiţii de iarnă a crescut ceapa", a spus participantul Ion Gatman.



Fraţii Mereacre de la liceul ”Olimp” din Costeşti, Ialoveni, participă a doua oară la concurs.



"Acel colector îl folosim la încălzirea serei când deja răsadul este mare, această uscătorie o folosim la uscarea fructelor. Acest cuptor îl folosim de exemplu la produsele de panificaţie", a spus participanta Mariana Mereacre.



Participanţii spun că proiectele lor sunt actuale şi pot fi utilizate în viaţa de zi cu zi.



"Am venit în acest an la concurs cu o oglindă inteligentă, atunci când mă grăbesc, pot să văd toate datele de care am nevoie, pot să văd timpul de afară, pot să văd ora, pot să văd ziua şi evenimentele de astăzi şi nu cumva să le ratez."



"Am venit cu o idee cum putem reutiliza un calculator care deja nu mai este util în funcţionarea lui standardă, cum putem reutiliza elementele unui calculator, unuei tastaturi, a unui mouse şi a unui monitor."



Posibilitatea de utilizare în viața de zi cu zi este unul dintre principalele criterii de evaluare a lucrărilor.



"Ne bucură foarte mult că numărul de proiecte creşte anual. Limba de prezentare a proiectului poate fi română, rusă sau engleză, pentru cei care pretind şi au proiecte de calitate ei trebuie să facă prezentarea şi în limba engleză", a spus directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Anatol Topală.



Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” este organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Duminică, juriul va identifica până la 3 proiecte pentru participarea la Concursul Internațional Intel ISEF, care se va desfășura în luna mai în Statele Unite ale Americii.