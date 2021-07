Modernizarea străzii ''31 august'', cel mai mare proiect implementat în acest an la Orhei. Ce spun locuitorii oraşului

Calea de acces în municipiul Orhei, care asigură circulația spre Mănăstirea Curchi și Complexul turistic „Orheiul Vechi”, a fost renovată capital.

Vorbim despre modernizarea străzii ''31 august'', care este cel mai mare proiect implementat anul curent la Orhei.

Potrivit autorităţilor raionale, cei 4 kilometri de drum au fost reparați conform unei noi tehnologii si au o garanţie de cel puţin 7 ani.

Oamenii care locuiesc în preajmă spun că până acum drumul era plin de gropi.

„Nu am cuvinte. Suntem mulțumiți. Niciodată nu a fost cum e acum. Erau numai gropi pline cu apă, acum însă e foarte frumos. Nu am cuvinte.”



„ Drumurile erau pline de gropi, te împiedicai noaptea când mergeai pe stradă, copiii nu puteau să se joace. Acum au și un teren de joacă mare, frumos și iluminat. De-o dragoste...”,



Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, ales din partea Partidului "ŞOR", a declarat că nici pandemia, nici campania electorală nu au oprit autoritățile locale să finalizeze proiectele de infrastructură în municipiul Orhei.



„Este o porţiune de patru kilometri cu două benzi într-o direcţie şi în alta. Cu trotuare bine amenajate, cu acces în curţi. Ne-am străduit foarte mult şi aici s-a lucrat două luni de zile. Îi asigur pe orheieni că toate proiectele care au fost planificate la începutul anului continuă şi în ziua de azi. "



La rândul său, președintele Consiliului Raional Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că tehnologiile aplicate la renovarea drumurilor din raionul Orhei permit gestionarea eficientă a banului public.



„Suntem foarte mândri că am reușit să reparăm acest drum, cu aplicare uneia dintre cele mai avansate tehnologii - „Slurry Seal”, care a acoperit stratul de asfalt existent. Astfel a dat o durabilitate și garanție de cel puțin șapte ani pentru ca stratul de asfalt să reziste tuturor provocărilor din timpul verii și iernii."



În ultimii șase ani, investițiile în renovarea infrastructurii rutiere au crescut la Orhei de cel puțin patru ori.