Moderna vrea să producă trei miliarde de doze de vaccin Covid-19 în 2022

Grupul farmaceutic american Moderna şi-a anunţat joi intenţia de a produce până la trei miliarde de doze de vaccin Covid-19 în 2022, în condiţiile în care va face noi investiţii pentru a-şi creşte capacităţile de producţie la mai multe uzine din SUA şi Europa, transmite Bloomberg.Moderna a precizat că îşi va majora producţia cu 50% la uzina sa de la Norwood, statul Massachusetts, unde se produce cea mai mare parte a dozelor de vaccin destinate pieţei americane. De asemenea, investiţiile făcute vor permite partenerului Lonza Group, care este responsabil de livrările pentru pieţele externe, să îşi dubleze producţia de vaccin la uzina sa din Elveţia. De asemenea, conform planului anunţat joi, producţia de vaccinuri la uzina din Spania, operată de un alt partener, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, ar urma să se dubleze, scrie agerpres.ro Majorarea producţiei ar urma să îşi facă simţită efectele la finele lui 2021 şi începutul lui 2022. Cu toate acestea, Moderna a subliniat că numărul exact de doze de vaccin pe care le va produce anul viitor va depinde de mai mulţi factori, precum mixul dintre actualele vaccinuri, care utilizează o doză mai mare de substanţă activă, şi vaccinurile care acum sunt în faza de testare, care ar putea utiliza o doză mai mică de substanţă activă."Aproape ne vom dubla capacităţile în anul următor", a declarat directorul general de la Moderna, Stephane Bancel.Acesta a adăugat că grupul american va cheltui miliarde de dolari pentru extinderea capacităţilor, dar nu a oferit o cifră precisă. Cu toate acesta, Bancel a spus că în ultimele săptămâni a fost asaltat de telefoane din partea altor ţări care vor să comande mai multe doze."Telefonul meu a sunat în continuu luna trecută", a spus Stephane Bancel.Anterior, Moderna prognoza că în 2022 va produce 1,4 miliarde de doze din actualul său vaccin sau până la 2,8 miliarde doze dacă va face tranziţia la producţia noului tip de vaccin care ar putea utiliza o doză mai mică de substanţă activă.Tot joi, Moderna şi-a îmbunătăţit şi estimările privind nivelul minim al producţiei preconizate pentru acest an, de la 700 până la 800 milioane doze de vaccin. Nivelul maxim de producţie preconizat pentru acest an a rămas la un miliard de doze.Noile investiţii anunţate de Moderna se adaugă unui acord convenit recent cu producătorul francez de medicamente Sanofi, care, începând din luna septembrie, va produce până la 200 de milioane de doze de vaccin Moderna la uzina sa din statul american New Jersey.Ingredientele pentru vaccinurile COVID-19 marca Moderna şi destinate Europei, Canadei, Japoniei, Coreei de Sud şi altor ţări din afara SUA sunt produse la facilităţile firmei Lonza din Elveţia, după care sunt ambalate în fiole la facilităţi din Spania şi Franţa.Moderna susţine că vaccinul pe care l-a dezvoltat are o eficienţă de 94,5%, potrivit rezultatelor ultimei etape a studiilor clinice (faza a 3-a).