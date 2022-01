Moderna se aşteaptă la vânzări record în 2022

Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anunţat luni că se aşteaptă în acest an la vânzări record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul său COVID-19, şi de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potenţialelor achiziţii suplimentare, inclusiv doze booster actualizate pentru variantele coronavirusului, transmit Bloomberg şi Reuters.Vaccinul Moderna utilizează o nouă tehnologie, denumită ARN mesager (mRNA).În noiembrie, compania estima vânzări între 17 şi 22 de miliarde de dolari în acest an, după ce a semnat mai multe contracte cu diverse ţări pentru vaccinurile sale şi pentru doze booster, scrie agerpres.ro De asemenea, Moderna a informat că în 2021 a livrat 807 milioane doze de vaccin, după ce anterior estimase între 700 şi 800 milioane doze.În predeschiderea şedinţei de tranzacţionare a Bursei de la New York, acţiunile Moderna au urcat cu 0,2%.Luni, Moderna a informat că este în discuţii active pentru contracte suplimentare pentru vaccinuri în acest an. De asemenea, compania dezvoltă o doză booster, numită mRNA-1273.529, pentru varianta Omicron a coronavirusului, care se răspândeşte rapid, şi se aşteaptă să facă progrese la începutul acestui an cu studiile clinice.