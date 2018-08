MODĂ NOUĂ în autobuzele din Capitală. De ce unii pasageri pot achita doi lei, în loc de trei, pentru călătorie

Taxatorii din autobuzele care circulă pe linia 23 din Capitală au găsit noi metode de a face un ban în plus. Întrucât sunt deja prea cunoscute cazurile în care pasagerilor nu le sunt livrate bilete în schimbul taxei de călătorie, mai nou, unii angajaţi le oferă şi reduceri celor care acceptă aceste înţelegeri ilegale.



"O modă nouă în transportul public. Te întreabă taxatorul dacă ai nevoie de tichet, dacă nu ai nevoie, plăteşti doi lei. Am dat indicaţii directorului parcului de autobuze să documenteze ruta 23, dar nu cred că este singura rută unde a apărut moda acesta", a afirmat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Pentru a ne convinge că ceea ce spune primarul nu sunt vorbe goale, ne-am plimbat cu o cameră ascunsă prin autobuzele de pe linia nr. 23. Am plătit pentru călătorie, dar am refuzat să luăm tichetul. Taxatorul nu a insistat.



"- Bilet nu trebuie, merg două staţii.

- Mersi."



Unii pasageri ai autobuzelor au recunoscut în faţa camerelor de luat vederi că renunţă la biletul de călătorie sau îl întorc taxatorului la ieşire.



"- Sincer, da am intors.

- De ce?

- Fără răspuns."



"Noi cum suntem, suntem buni la inimă, că le facem şi lor bine. Că salariu e puţin."



Totuşi, sunt şi persoane care nu încalcă legea.



"Banii aceştea care se iau pe bilete trebuie să se ducă în fondul parcului de autobuse, pentru reparaţie, pentru salarii."



Autorităţile municipale spun că autobuzele de pe linia 23 sunt în gestiunea unui agent economic, iar în cazul în care proprietarul afacerii nu va pune capăt acestor ilegalităţi, Primăria ar putea suspenda contractul de colaborare cu el.



"Taxatorii care încalcă acest regulament privind tarifile în transporul public sunt sancţionaţi disciplinar şi avertizaţi că în caz că vor fi încălcări suplimentare se ajunge chiar şi la demisie", a spus Vitalie Copaci, directorul Întreprinderii "Parcul Urban de Autobuze".



Salariul mediu al unui taxator din autobuzele din Capitală este de cinci mii de lei.