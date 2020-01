MODĂ CU MESAJ ECOLOGIC. Câţiva designeri de la noi din ţară au creat ţinute eco în 24 de ore

Criza ecologică globală este şi subiect de inspiraţie pentru lumea modei. 25 de designeri au lucrat timp de 24 de ore la crearea unei ţinute eco în cadrul unui concurs organizat de comunitatea „Zip House” din Capitală.



Participanții au fost organizaţi în cinci echipe. Singura condiție a concursului a fost reciclarea hainelor vechi. Astfel, după o noapte petrecută în atelierul de creație, tinerii au venit cu vestimentaţii complet originale.



"Toate aceste fâșii de jeans le-am amplasat pe o peliculă care a fost folosită la o colecție și noi ca să nu o aruncăm și să o reutilizăm, am folosit-o și la mâneci, și la geantă", a spus designerul, Zorina Don.



„Am refolosit un sacou vechi și l-am reparat astfel încât el a primit o nouă viață. Bomberul, la fel, l-am cusut din căptușeala unui palton și am folosit toate deșeurile rămase de la sacou, la design textil, astfel încât acesta să arate frumos”, a spus designerul Ana Carauş.



Alţii au dat frâu liber creativităţii şi inventivităţii.



„Materialele au fost nestandarde și am încercat să folosim tot ce am avut pe acasă. De exemplu partea de sus este un sac care îl umpli și îl pui pe apă. Ăștia sunt niște nasturi și hamuturi, pe care noi le-am decis să le facem să fie balanță cu partea de sus”, a menţionat designerul, Rebeca Radvan.



Echipa câştigătoare a demonstrat că și hainele cu defecte pot fi readuse la viață.



„Conceptul ținutei noastre a fost un pic mai diferit. Reutilizarea stofelor care au un anumit defect. Spre exemplu acest trenci, conține câteva arsuri sau defrișări a materialului. El practic pentru un alt designer ar fi fost inutil și ar fi fost aruncat. Respectiv am polua natura. Topul este făcut dintr-un palton uzat care deja avea rupturi pe el și nu mai putea fi purtat”, a spus designerul, Mădălina Isac.



La final, fiecare concurent a primit premii din partea organizatorilor.



„Premiul mare presupune colaborarea cu un brand renumit de la noi. Premii din partea partenerilor, vouchere pentru țesături, pentru următoarele lor creații și abonament la Zip House, și la toate atelierele pe care le avem”, a comunicat organizatoarea, Iațco Maria.



Concursul „ Fashion Hackathon” (hacaton), ajuns la a doua ediţie, a fost organizat cu sprijinul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID.

