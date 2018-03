Mobilizare totală în Capitală. Oamenii, îndemnaţi să nu iasă din casă dacă nu au urgenţe

Mobilizare totală în Capitală. Angajaţii întreprinderilor municipale muncesc fără oprire de aseară pentru a împiedica formarea poleiului pe străzi şi trotuare. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu a convocat de dimineaţă comandamentul de iarnă. În cadrul şedinţei s-a discutat despre starea drumurilor şi cât de promt au intervenit autorităţile responsabile de curăţarea oraşului.



"Aţi intervenit în mod special pe drumurile principale pentru ca să asigurăm ca drumurile principale să fie circulabile, astfel ca poliţia, ambulanţa şi transportul public să fie funcţional. Ținând cont că azi toată ziua va ninge, vă rog să scoateți toate brigăzile, atât cele de zi cât și cele de rezervă, ca să intervenim pe parcursul întregii zile", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



După miezul nopţii, angajații Exdrupo au intervenit în forţă pe drumurile din Capitală. Aceștia depun eforturi maxime pentru a nu crea incomodități oamenilor.



"Ne vom strădui la maxim să intervenim și să ținem situația sub control. Nu dispunem de atâta forță pentrui prevenirea poleiului, deoarece în timp de o oră și jumătate a plouat în continuu cu gheață", a spus șeful Exdrupo, Adrian Boldurescu.



Şi muncitorii de la "Spații Verzi" au împrăștiat antiderapant în Grădina Publică “Ștefan cel Mare” și în scuarul Catedralei.



"Au fost antrenați 20 de angajați și chiar la primele ore au fost deja împrăștiat pe stratul de gheață, care era așternut pe aleile principale", a spus direcția Spații Verzi, Galina Leahu.



Potrivit lui Leahu, 68 de muncitori vor lucra până mâine dimineață. Lal fel, două echipe sunt pregătite să intervină în orice moment dacă vor fi cazuri de căderi de arbori. Bătăi de cap le dau autorităților şi trotuarele, care după ploaia de noaptea trecută s-au transformat în patinoare.



"Poleiul a căzut și a înghețat, dar se lucrează permanent cu 11 unități hako plus am mai scos periile și au dotat trei tractoare cu aparte care presoară sare și nisip. O să lucrăm la maxim ca să putem scoate toate trotuarele",, a spus șeful Direcţiei Locativ-Comunale, Petru Gontea.



Funcţionarii au anunțat că circulaţia transportului public nu a fost perturbată.



"Activitatea transportului public a ieşit conform programului. La Regia Transport Electric au ieşit 203 de unităţi de transport şi activează în regim normal. Parcul urban de autobuze lucrează fără careva întreruperi datorită faptului acestui fenomen al naturii care îl avem", a spus șeful interimar al Direcției Transport, Vitalie Butucel.



22 de autospeciale sunt implicate la deszăpezirea drumurilor din Capitală. Până acum au fost împrăştiate 640 de tone de material antiderapant.