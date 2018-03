Mobilizare pentru salubrizare! Capitala s-a schimbat la faţă după marea curăţenie (FOTO)

Capitala se schimbă la faţă. Mii locuitori s-au echipat cu mături și greble și au decis să dea o mână de ajutor municipalității. La îndemnului primarului interimar au răspuns în jur de zece mii de oameni, care s-au apucat de treabă încă de la ora 7:00.



"Ne pasă de orașul nostru, îl iubim și am decis să participăm și noi la această acțiune."



"- Natura ne dă oxigen și este important. Nu o protejăm, nu o să avem oxigen. "



"În principiu fiecare om trebuie să facă lucrul acesta, dar la noi nu prea își bat capul."



"Am scris scrisori personalizate multor locuitori ai Capitalei, pentru ca să iasă să-și facă curățenie în curtea lor. Fac un apel adițional către chișinăuieni: să păstrăm curățenia, fiindcă este curat nu acolo unde se face curățenie, ci acolo unde nu se face murdărie", a spus Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei.



Au venit în ajutor și copiii, care s-au ales cu bomboane din partea Silviei Radu.



"- Vrei o bomboană? Eu mereu am bomboane, pentru că am şi eu copii. Ține! - Am să o mănânc pe urmă."



"Orașul nostru trebuie să fie frumos, pentru că mulți aruncă gunoiul și nimeni nu va dori să ne viziteze."



"După ce și-au încheiat treaba, muncitorii au fost serviți cu ceai, cafea și sandwichuri."



"V-ați luat câte un sandwich? - Mulțumim, da, am luat. - Ați flămânzit? Ați obosit? - Am flămânzit. Mulțumesc."



Nu sunt trecute cu vederea nici drumurile. Autospecialele au spălat de dimineață carosabilul. Conducerea Exdrupo susține că până la Paște totul va străluci.



"Avem un plan de curățenie generală cum nu s-a mai făcut. Apă avem suficientă, utilaje avem mai puține față de cât este necesar, dar o să ne străduim cu ceea ce avem să facem maxim posibil", a spus Adrian Boldurescu, directorul "Exdrupo".



Forfotă a fost și în curțile blocurilor. Oamenii au strâns gunoiul şi au reparat băncile şi mesele.



"În primul rând am ieșit la terenul de joacă, pentru că erau foarte multe cioburi de sticlă și e periculos pentru copii. "



"N-am mai văzut așa o curățenie și așa o organizare. Acum se justifică și toate achitările noastre care se fac lunar."



"Trebuie să facem curat înaintea sărbătorilor de Paște."



"Mă bucur nespus de mult că am ocazia să vă văd pe voi în așa zi frumoasă cu soare."



Serviciile municipale au făcut curat și în preajma casei lui Andrei Năstase, care acum e ocupat de campania electorală pentru Primăria Capitalei. Până la ora 15:00, din parcurile din Capitală au fost colectate peste 120 de tone de gunoi.