MOBILIZARE MAXIMĂ. Zeci de voluntari au adunat deşeurile aruncate pe malul râulețului Durlești şi pe maulul râului Bâc

Mobilizare la maxim pentru curăţenie pe malul râulețului Durlești din sectorul Buiucani.

La iniţiativa preturii, zeci de voluntari au adunat deşeurile aruncate acolo de persoanele iresponsabile.



"Ciment, sticlele goale. Măcare frunzele, ei trăiesc aici, ar trebui să le strângă", a spus un voluntar.



"Sticle, de toate găsim. E foarte mult gunoi. Facem ordine ca să fie Moldova curată, oraşul trebuie să fie curat", a afirmat un alt voluntar.



"Să fie oraşul nostru curat, să nu fie atâta murdărie, nu ai unde ieşi să te plimbi cu un copil", a menţionat o voluntară.



"Am venit să facem cât de puţin curat. Să-i susţinem pe cei care fac curat", a spus o voluntară.



Prezent a fost şi vicepretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc.



"Îndemn pe toată lumea să ieşim astăzi, în măsura posibilităţilor să ne facem curat în ograda noastră, dar totodată să ne alăturăm acţiunii de curăţare a albiilor râurilor. Trebuie doar să vină cu dorinţa de a contribui la curăţarea oraşului", a declarat Vadim Brînzaniuc.



Sute de locuitori ai Capitalei au făcut curăţenie şi pe maulul râului Bâc. Mobilizarea masivă a depăşit chiar şi aşteptările primăriei, care a pus la dispoziţia voluntarilor unelte, mănuşi şi saci pentru gunoi.



"Am ieşit de o plăcere să fac curăţenie în oraşul în care trăiesc deja 45 de ani. Dacă oamenii ar mai păstra curăţenia, noi am fi într-o ţară frumoasă, cu oameni gospodari", a explicat un locuitor al Capitalei.



"Destul de murdar. Cu siguranţă să fie mai curat şi în special oamenii să fie mai precauţi şi să păstreze curăţenia", a menţionat un bărbat.



"Ne pasă de oraşul nostru. Este foarte uşor şi dacă eşti într-o echipă mare este destul de rapid", a spus o voluntară.



Unele mame au ţinut să ia cu ele şi copii ca să le dea un exemplu de voluntariat:



"Totul începe de la sine, noi suntem primii promotori care vrem să fie curat şi frumos".



"Să facem curat".



Printre voluntari a fost şi primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu: "Foarte murdar e puţin spus. Probabil pe anumite porţiuni trăiesc şi persoane fără adăpost, am văzut şi resturi de mâncare şi cutii cu mâncare. La nivel de participare de oameni sunt foarte mulţumit. O să încercăm cumva să amenajăm zona respectivă, să punem amenzi".



În 30 martie, Primăria lansează o nouă campanie cu genericul "Plantăm fapte bune în Chișinău". În cadrul acesteia, vor fi plantaţi zece mii de arbori.