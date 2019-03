Mobilizare maximă la Nisporeni. Echipa Canal 2 a făcut curățenie în parcul central din oraș (VIDEO)

Au schimbat microfoanele, stilourile și camerele video pe mături și greble. Echipa postului nostru de televiziune Canal 2 Nisporeni a făcut, weekend-ul trecut, curățenie lună în parcul central din oraș. În doar câteva ore, a adunat 15 saci plini cu diferite deșeuri și, astfel, a dat curs unui challenge răspândit în mediul on-line, menit să provoace oamenii de pe întreg globul să participe la salubrizarea localităților.

După ce au muncit întreagă săptămână, o parte din echipa postului de televiziune Canal 2 Nisporeni, adică zece angajați, între care reporteri și editori video, au lăsat odihna în favoarea curățeniei. Înarmați cu saci, greble, mături și chiar topoare, aceștia și-au suflecat mâinele și au declarat război deșeurilor care pus stâpânire asupra parcului central.

”Eu cred că prin această activitate sperăm să dăm dovadă de un exemplu pentru toți. Sper să se mobilizeze toată lumea și să facem ceva frumos pentru noi și asta se vede prin faptele noastre, ’’ a spus reporterul CANAL 2 Nisporeni, Maria Popa.



”Cred că acțiunea dată este foarte bună pentru acest oraș, pentru acest părculeț minunat. Din urma noastră va fi ceva frumo, ceva plăcut, iar când vei intra în parc să nu vezi mizerie. Ceea ce facem noi aici este foarte bine. Era dezastruos, era gunoi, pachete de țigări aruncate, ’’ a menționat editorul video al CANAL 2 Nisporeni, Constantin Homelco.

Aceștia au greblat frunzele rămase din toamna anului trecut, au curățat copacii, dar și au adunat deșeurile din parc, dar și din apropierea acestuia. În consecință, au adunat zeci de kg de gunoi, care au fost evacuate de către muncitorii Gospodăriei Comunale. Unii dintre participanții la salubrizare au recunoscut că au participat ultima oară la astfel de acțiuni în adolescență, a declarat Canal2, Nisporeni.

”Când am intrat prima dată în parc și mi-am pus mănușile mi-am dat seama că de fapt nu am mai participat la o astfel de activitate de când eram în școală. Și am simțit așa un sentiment de vinovăție că nu am mai participat deloc niciodată să-mi ajut natura cumva și mă bucur că am ieșit azi,” a mărturisit reporterul CANAL 2 Nisporeni, Lia Basoc.

’’Am o satisfacție pentru că am acceptat acest challenge chiar ca și colegele mele de mult nu am făcut ordine. Chiar ultima dată am făcut ordine când eram la gimnaziu. Datorită acestui challenge apărut pe internet mai multă lume o să se mobilizeze și o să facă ordine în oraș. În orașul Nisporeni avem multe locuri care necesită ordine și prin aceste activități orașul o să strălucească de curățenie,” a menționat reporterul CANAL 2 Nisporeni, Marina Triboi.

Echipa Canal 2 Nisporeni s-a mobilizat și a dat curs unei provocări sociale, cunoscută drept ”Trashtag Challenge, apărută pe internet și care în numai câteva zile a făcut înconjurul lumii.

”Este un challenge foarte bun pentru noi, în special pentru Republica Moldova, pentru că avem foarte multe locuri poluate și trebuie să provocăm oamenii îndeosebi și tinerii. Împreună cu echipa noastră de la Canal 2 Nisporeni să dăm acceptare acestui challenge și am ieșit toți împreună în parcul nostru central pentru că din păcate tinerii nu prea au grijă de acest loc unde unde se odihnesc,” a afirmat producătorul CANAL 2 Nisporeni, Ion Fărîmă.

La final, echipa Canal 2 Nisporeni a îndemnat toți locuitorii orașului să se alăture acestei provocări, inclusiv autoritățile publice locale.

”Provocăm Primăria orașului Nisporeni!”