Mobilizare de frica presei. Groapa de gunoi neautorizată de lângă piaţa din Ocniţa, lichidată după difuzarea reportajului

La doar câteva ore de la difuzarea reportajului privind groapa de gunoi neautorizată de lângă piaţa din oraşul Ocniţa, responsabilii au intervenit şi au curăţat locul care devenise un adevărat focar de infecţie. Locul arată acum de parcă acolo nu ar fi fost timp de câţiva ani zeci de tone de deşeuri.



Cu doar câteva ore înainte, terenul respectiv arăta însă cu totul diferit. Groapa de gunoi neautorizată a crescut de la an la an, chiar sub ochii inspectorilor ecologici, care au sediul în apropiere.

Întrebat de ce nu au fost luate măsuri, şeful Inspecţiei Ecologice din Ocniţa, Valentin Codreanu, are o explicaţie halucinantă.

"S-a scăpat din vedere. Pentru că nu au fost sunete", a afirmat şeful Inspecţiei Ecologice Ocniţa, Valentin Codreanu.

Autorităţile locale cunoşteau situaţia dar nu puteau interveni, deoarece ar fi vorba de un teren privat.

- Acesta este un focar de ani. Lăsat de ani.

- Când ultima dată aţi discutat cu proprietarii acestui teren?

- Săptămâna trecută. La începutul lui martie. Eu am avut intenţia să închid piaţa de la Ocniţa. Îmi păre rău de lumea care activează aici, a comentat primarul oraşului Ocniţa, Victor Artamaniuc.

Şeful Cooperativei de Consum din oraş, căreia îi aparţine terenul, spune că a fost numit recent în funcţie şi încă nu a reuşit să se ocupe de salubrizare.

- De când e problema dată, şi când o veţi rezolva?

- Da nu vă mai pot spune eu toate chestiile astea, pentru că eu nu am intrat în esenţă la toate întrebările estea. Asta e pusă la ordinea de zi să o facem cât mai repede. Fiindcă eu îs cointeresat să fie curat, şi să fie bine, a comunicat şeful Cooperativei de Consum Ocniţaşeful Cooperativei de Consum Ocniţa, Vasile Dudca.

Comercianţii din piaţă ridică şi ei din umeri.

"Toţi care strâng de pe piaţă, gunoiul se aruncă aici".

- Aici toţi împrejur aruncă.

- Acolo este gunoişte?

- Da.

- De când e gunoiştea asta?

- De foarte mult timp.

- Da este autorizat?

- Da!

