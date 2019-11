Mobila viitorului. Piese de mobilier din materiale reciclabile, create de studenții de la UTM

foto: publika.md

Salvaţi planeta optând pentru mobilier ecologic! Este îndemnul studenţilor de la Facultatea Urbanism şi Arhitectură a Universităţii Tehnice din Moldova, care şi-au dat frâu liber imaginaţiei şi au creat piese de mobilier din materiale reciclabile. Accesoriile de interior au fost prezentate în cadrul unei expoziţii, care va fi deschisă până la sfârşitul anului.



Elena Bivol, împreună cu două colege de-ale sale, a confecţionat o noptieră potrivită pentru camera copiilor. Studentele au folosit doar o carcasă de metal, aţă şi hârtie colorată.



"Proiectul nostru se numeşte Eco-flower. Proiectul nostru miroase a un câmp de flori de primăvară. Toate materialele le aveam acasă. Hârtia este de la machete vechi, carcasa este de laun scaun uzat. Aţa am luat-o de la pulovere vechi. Uşor de manevrat, de utilizat, funcţional, estetic. Se poate încadra uşor într-un mediu", a spus studenta, Elena Bivol.



"Am făcut o comodă transformer. Carcasa este din metal şi cutiile pentru păstare sunt din carton, carton bufat. Metalul l-am găsit la nişte prieteni, cartoanele le-am adus eu de acasă. Am muncit în jurul la cinci zile. Este foarte practică, poate fi utilizată în orice tip de interior."



Studenţii spun că îşi doresc astfel să îi îndemne pe oameni să protejeze mediul înconjurător.



"Eu cred că totul depinde de generaţii. De exemplu, generaţia tânără poată să utilizeze altfel de materiale pentru mobilier. Părinţii noştri, însă, bunici s-au obişnuit că pot cumpăra un pat şi nu contează din ce e făcut, important că e frumos şi se asortează cu covorul. Generaţia tânără ar trebui să se gândească, pentru că asta e defapt o mare problemă în lume, pentru care trebuie să luptăm", a spus studenta, Adelina Brian.



Cea care i-a ghidat pe elevi este Angela Munteanu, una din profesoarele de arhitectură de la facultate.



"Se poate de dat viaţă altor obiecte care pot fi refolosite prin reciclare.Astfel creând nişte obiecte verzi, sustenabile, din materiale reciclate. Iar diversitatea acestora este foarte mare. Noi le-am oferit studenţilor o parte din materialul din depozitul departamentului. Lucrările sunt o armonie dintre artă, ştiinţă şi inginerie", a comunicat lectorul superior UTM, Angela Munteanu.



"Toate expoziţiile care le facem sunt publice şi orice doritor pe gratis poate veni în orice moment.Să includem facultatea noastră în circuitul turistic al Republicii Moldova sau cel puţin a municipiului Chişinău, deoarece avem ce arăta", a spus decanul Facultatății de Urbanism şi Arhitectură, Sergiu Bejan.



De la începutul anului, în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism au fost organizate peste cinci expoziţii cu lucrările studenţilor de la diferite specialităţi.