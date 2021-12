Moartea tinerei de 30 de ani, care a decedat subit după procedura de fertilizare in vitro, ar fi fost cauzată de noul coronavirus

Moartea tinerei de 30 de ani, care la sfârşitul lunii august a decedat subit după procedura de fertilizare in vitro, ar fi fost cauzată de noul coronavirus. Asta arată expertiza medico-legală, spun rudele, care refuză să creadă în concluzia specialiştilor. Familia Cristinei Sîrbuleț afirmă că în ziua în care a fost internată la clinica privată, tânăra a făcut un test rapid la COVID, iar rezultatul a fost negativ."Testul la antigen şi nu PCR a fost efectuat la data de 28.08.21 când Cristina deja se afla în comă, iar necesitatea efectuării unui astfel de test a unei persoane care se află deja în comă rămâne pentru noi un mister.", a declarat Sorina Arnăuţ, avocat.Am încercat să aflăm de la directorul Institutului de Urgenţă, Mihail Ciocanu, de ce a fost necesară testarea Cristinei însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri. Un alt lucru care a trezit dubii, susţin rudele, este faptul că în expertiza medico-legală scrie că, de fapt, Cristina nu a fost supusă procedurii de fertilizare in vitro."În data de 26.08.21 a fost efectuată o tentativă de colectare a ovocitelor sub anestezie generală, după stimulaţia ovariană. Din câte noi cunoaştem, de la Cristina au fost extrase 7 ovocite.", a declarat Sorina Arnăuţ, avocat.Roman Pastrama, medicul ginecolog, care ar fi făcut procedura, nu ne-a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma rezultatul expertizei. Soţul Cristinei menționează că va continua să lupte pentru a afla adevărul."Dacă o să trebuiască, o să ne ducem şi peste hotare ca să aflăm adevărul. Să ne răspundă vreun medic reanimatolog. Este posibil ca la o persoană în 15 minute să evolueze virusul, să dea debut până la moarte cerebrală?!", a declarat Ştefan Sîrbuleţ, soţul Cristinei.Ministerul Sănătății a creat o comisie pentru a stabili toate circumstanţele în care a murit Cristina Sîrbuleţ. Ancheta este în derulare. Termenul limită pentru finalizarea acesteia este de 10 decembrie.