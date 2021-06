Moartea lui Iurie Sadovnic a şocat atât oamenii din lumea muzicii, cât şi pe cei care l-au îndrăgit melodiile

Moartea subită a interpretului Iurie Sadovnic a şocat atât oamenii din lumea muzicii, cât şi pe cei care l-au cunoscut şi i-au îndrăgit melodiile. Colegilor săi de breaslă nu le vine să creadă că marele artist şi-ar fi pus capăt zilelor. Artiştii au transmis mesaje de condoleanţe familiei. Regizoarea Lidia Panfil, care îl cunoaşte pe Iurie Sadovnic încă de pe băncile facultăţii, spune că a discutat acum câteva zile cu regretatul artist. Ea susţine că interpretul era slăbit şi i-a spus că nu se simte foarte bine."Am vorbit despre un concert, care urmează să se întâmple, dedicat zilelor lucrătorului medical. L-am rugat să cânte "Cât trăim pe acest pământ". Mi-a spus că nu se simte foarte bine", a declarat Lidia Panfil.Şi interpretul Gheorghe Ţopa îşi aminteşte de cel care i-a ghidat primii paşi în cariera sa muzicală:"Ultima dată ne-am văzut la un Revelion, în urmă cu vreo trei ani, şi-am făcut fotografii ca niciodată. Regret, îi suna vocea şi până în zilele astea, cânta mereu, a avut o manieră irepetabilă, nu ştiu dacă am mai avut aşa artişti puternici, cum cântă şi cum depune suflet."Eugen Doga ne-a spus cu vocea tremurândă că îşi aminteşte de o discuţie recentă pe care a avut-o cu regretatul Iurie Sadovnic. Compozitorul i-a propus o colaborare, însă acesta a refuzat-o pe motiv că ar avea probleme de sănătate."Cred că climatul psihologic l-a impus să-și sfârşească zilele. Recent, am vrut să-i propun o melodie să cânte, dar nu ştiu ce boală avea, se simţea prost, nu ne-a spus niciodată exact ce are", a declarat maestrul Doga.Corneliu Botgros, care îl cunoaşte pe Iurie Sadovnic de la cinci ani, a primit această veste ca un trăsnet:"Indiferent de motivele pe care le-a avut el va rămâne în memoria noastră ca un mare artist a neamului. Vreo zece ani, numele lui Sadovnic nu prea s-a auzit în scenele noastre din Moldova, probabil din acest motiv. Un artist fără scenă nu prea se descurcă, nu poate trăi în viaţă"