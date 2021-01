Moartea lor a zguduit întreaga ţară! Personalităţi ale culturii, artişti şi jurnalişti de marcă, care au plecat la cer în 2020

Anul 2020 a fost marcat de pierderea unor oameni de legendă, artişti respectaţi şi apreciaţi, oameni simbol ai ţării. Moldova a pierdut personalităţi ale culturii, artişti şi jurnalişti de marcă. Oameni care ne-au dus faima în lumea şi ne-au promovat valorile naţionale. Moartea lor a zguduit întreaga ţară. Printre cei care au plecat dintre noi se numără Ştefan Petrache, Petru Bogatu, Valeriu Cazacu, Vlad Ciobanu şi Iurie Harmelin.



3 ianuarie 2020. În seara acelei zile, se stingea o legendă a muzicii uşoare, Ştefan Petrache. Inima maestrului a încetat să mai bată la vârsta de 70 de ani, în urma unui atac de cord. Vestea că renumitul artist şi vocalist al formației "Noroc" nu mai este printre noi, a şocat pe toată lumea.

Ultima apariţie publică a maestrului a fost la postul nostru de televiziune. În cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Publika TV în 5 decembrie 2019, Ștefan Petrache parcă şi-a presimţit plecarea.



"Am avut mari emoţii când am primit ordinul Bisericii Ortodoxe Române. Îmi imaginez că dacă odată am să-l pun în piept, o să-mi încălzească inima. Când mă voi duce mai departe... , o să-l pun în faţa procesiunii", a spus Ștefan Petrache.



Vestea decesului lui Ştefan Petrache a căzut ca un trăznet pentru toţi. Rude, colegi, prieteni şi oameni simpli care l-au cunoscut i-au adus un ultim omagiu şi au venit să-l petreacă pe ultimul drum.



"Pentru mine aşa a fost şi aşa o să rămână: marele Ştefan Petrache, inegalabil. El va rămâne unicat, este numărul unu ca voce şi nu ştiu cine trebuie să se nască, ca să poată depăşi ceea ce a făcut el în muzică", a declarat Radu Dolgan, interpret.

Autorităţile de la Chişinău au decis că Petrache nu merită o zi de doliu naţional. Premierul Ion Chicu, preşedintele de atunci, Igor Dodon, şi alţi înalţi demnitari au luat apă în gură când au fost întrebaţi de ce după moartea artistului nu a fost decretată zi de doliu.

Ştefan Petrache s-a născut în 8 mai 1949 în raionul Nisporeni. El a absolvit Institutul de Arte "Gavriil Musicescu" din Chișinău. A fost solist în formațiile "Orizont", "Contemporanul" și "Plai". Ştefan Petrache a început să cânte în formaţia "Noroc" la 17 ani. Tot el a interpretat una dintre piesele de pe coloana sonoră a filmului "Lăutarii", regizat de Emil Loteanu.

La scurt timp, Moldova pierdea un jurnalist de calibru. În 22 de martie s-a stins din viaţă marele ziarist, scriitor, eseist, analist politic şi profesor universitar Petru Bogatu. La 68 de ani, Bogatu a fost răpus de o boală incurabilă. Fiul său, Cristian Bogatu, a scris un mesaj emoţionant pe o reţea de socializare.



Din 2016 şi până în ultimele zile din viaţă, a realizat emisiunea "Cronica lui Bogatu" de la PRIME. Ultima ediţie a fost în 8 martie.



"Aşa stau lucrurile, prieteni, nu pierdeţi cronica istoriei care se scrie sub privirea noastră", a spus Petru Bogatu.



Petru Bogatu s-a născut în satul Sucleia din stânga Nistrului. A fost distins cu Ordinul Republicii și Ordinul "Meritul Cultural" - în grad de Comandor în România. A scris patru cărți, printre care un roman polițist, un volum de proză și publicistică şi un manual de jurnalism. În 2013, la lansarea romanului polițist "Funia împletită în trei", Petru Bogatu spunea: "Istoria o facem noi, prin acțiunile noastre, prin fapta noastră, prin atitudinea pe care o luăm și ea oricând se poate schimba... Dumnezeu l-a făcut pe om liber."



Tot în 2020, trecea la cele veşnice Valeriu Cazacu, un mare actor de teatru și film. Avea 72 de ani.



Valeriu Cazacu a jucat în peste 50 de filme, turnate la studiourile "Mosfilm" și "Moldova-film", precum "Не верь Крику Ночной Птицы", "Я готов принять вызов" sau "Când se stinge lumina".

Cazacu a fost unul dintre fondatorii "Teatrului de miniaturi" pe scena căruia a jucat în peste 100 de scheciuri şi scenete. A avut apariţii în zeci de spectacole televizate şi radiofonice. S-a născut în 18 februarie 1948, în satul Mateuți. În 1967 a debutat ca actor pe scena Teatrului Național "Mihai Eminescu", iar în 1990, alături de Mihai Curagău și regizorul Alexandru Grecu a fondat Teatrul " Ion Luca Caragiale".

Pierderile personalităţilor culturale nu s-au oprit. În 8 august, a murit fondatorul şi regizorul teatrului "De pe strada Trandafirilor", Iurie Harmelin. Vestea că marele regizor nu mai este printre noi i-a întristat pe mulţi oameni.

Iurie Harmelin, maestru emerit în arte, și-a făcut studiile la facultatea de regie a Școlii Superioare de Teatru "Șciukin" din Moscova. Timp de 40 de ani, Iurie Harmelin a montat peste 250 de spectacole. A predat la Liceul Teatral Municipal și la Facultatea de Teatru a Universității Slavone din Moldova. Pentru merite deosebite, Iurie Harmelin a fost distins cu "Ordinul Republicii", premiul național în domeniul regiei "Valeriu Cupcea" și a fost decorat cu ordinul "Gloria Muncii".



O veste şocantă pe final de an a fost moartea lui Vlad Ciobanu. "Luceafărul" lui Emil Loteanu, legenda teatrului şi cinematografiei moldoveneşti, s-a stins din viaţă la vârsta de 53 de ani.

Vlad Ciobanu a murit într-un spital de la Iaşi unde se trata de leucemie, iar în ultimile două săptămâni de viaţă a dus o luptă grea şi cu infecţia cu noul coronavirus. Mai mulţi colegi, prieteni şi admiratori ai lui Vlad Ciobanu au scris despre decesul actorului.



"E o mare pierdere nu numai pentru teatru, dar şi pentru Republica Moldova şi România", a declarat Petru Hadârcă, directorul teatrului Mihai Eminescu.



Artistul și dascălul Vlad Ciobanu și-a dedicat cariera promovării artelor spectacolului și a frumoasei lumi a scenei. El a devenit cunoscut pentru interpretarea rolului poetului Mihai Eminescu în filmul "Luceafărul" regizat de Emil Loteanu.



În unul dintre ultimele sale interviuri, actorul a vorbit cu emoţie despre rolul care l-a consacrat.



"Singurul meu film a fost "Luceafărul", filmat la TeleFilm. Lumea filmului în special îmi era străină, dar pe atât de interesantă, dură şi complicată", a punctat Vlad Ciobanu, actor.