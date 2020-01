Moarte învăluită în mister la Cărpineni. Un bărbat a fost găsit mort după ce a chefuit cu prietenii

Moarte învăluită în mister şi aburi de alcool în satul Cărpineni din raionul Hînceşti. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost găsit mort în propria casă în această dimineaţă de către un vecin. Cel din urmă le-a povestit oamenilor legii că victima a venit aseară acasă plin de sânge, şi i-a spus că a fost bătut de ciobanul din sat. Amica de pahar a bărbatului mort are însă o altă versiune. Femeia îl învinuieşte de omor pe fostul ei soţ, care l-ar fi snopit în bătaie pe amicul ei.



"-Aici s-a întâmplat tot. Aici îl ucideau şi eu fugeam din partea cealaltă. Dar îl băteau de Doamne fereşte. Şi eu am întrebat "de ce în ucideţi? ce v-a făcut el? L-au pus în genunchi l-au ucis tare."



Femeia povesteşte că, după ce au chefuit aseară împreună cu victima, a mers să-şi i-a nişte lucruri de acasă, unde locuieşte împreună cu fostul soţ. La un moment dat, între bărbaţi, s-ar fi iscat o ceartă, care a generat în violenţă şi dă vina pe fostul ei soţ că l-ar fi omorât. Cel din urmă se jură însă că este nevinovat. Acesta recunoaşte că a avut un conflict cu amicul fostei sale soţii, însă, potrivit lui, s-ar fi împiedicat şi ar fi căzut de beat ce era.



"Eu l-am văzut, dar cum a căzut, de ce s-a împiedicat idee nu am. - S-a lovit la cap? - Da."



Plin de sânge, bărbatul a mers acasă, iar la scurt timp, a fost vizitat de vecinul său, care l-a găsit în pat plin de sânge şi cu semne de violenţă pe corp. Bărbatul recunoaşte că nu a chemat ambulanţa.



"I-am aprins focul şi era bătut, ochii erau negri de la vânătăi."



Bărbatul susţine că înainte să moară, victima i-a spus că a fost bătut de ciobanul din sat.



"Mi-a spus că l-a bătut Săcu, Filip Săcu. El locuieşte lângă ciuşmea. Nu mi-a mai spus nimic, se simţea rău şi avea ameţeli şi dureri de cap. "



Presupusul ucigaş a fost reţinut de poliţişti, cu puțin timp înainte să ajungă echipa noastră de filmare. Soţia lui suţine că acesta nu poartă nicio vină.



"El în viaţa lui nu a bătut pe nimeni. Chiar dacă vine vremea, ţi-am dat un lipan, ne-am luat la trântă, dar ca să bată până omoară omul, niciodată nu s-a întâmplat. Are 65 de ani şi nu a mai făcut aşa ceva niciodată şi nici nu o să facă, la anii aceştia. "



Oamenii legii au deschis un dosar penal.



"Fiind efectuate cercetări, s-a stabilit că la 25 ianuarie 2020, aproximativ pe la ora 17, în stradă, în satul Cărpineni, raionul Hînceşti, un bărbat de 64 de ani, domiciliat în satul Cărpineni, în urma unui conflict, l-a lovit intenţionat cu un băţ în cap pe victimă. După asta, victima a plecat acasă şi a doua zi dimineaţă, a survenit decesul", a declarat Alina Vîrlan-Mititelu, ofiţer de presă IP Hînceşti.



Localnicii cred că cearta ar fi pornit din cauza femeii, care ar fi sursa multor probleme în sat și că victima a fost omul nepotrivit la locul nepotrivit.



"E agresivă, să veniţi aşa o dată, cum azvârle cu pietre în porţi la oameni. Se anină de toată lumea".



"Din cauza ei, am înţeles vorbele, care s-au auzit, că persoana care a decedat a venit cu dânsa".



Cel care va fi găsit vinovat riscă până la 15 ani de puşcărie.

