Moarte învăluită de mister. O tânără de 30 de ani a murit după procedura de fertilizare in vitro la o clinică privată din Capitală

Moarte învăluită de mister. O tânără de 30 de ani a făcut stop cardiac în timpul procedurii de fertilizare in vitro la o clinică privată din Capitală. Medicii au reuşit să o resusciteze, însă, pacienta a intrat în comă, iar după o săptămână a murit. Rudele femeii acuză medicii de neglijenţă şi vor ca vinovaţii să fie traşi la răspundere.Ştefan şi Cristina Sîrbuleţ erau împreună de 12 ani. Pentru că nu aveau copii, au apelat la o clinică privată din Capitală pentru o procedură de fertilizare in vitro. Cristina a început tratamentul necesar luna trecută, iar în 25 august a fost internată, fiind programată la intervenţie a doua zi."Înainte de a face procedura asta in vitro a fost consultată de anesteziolog şi cardiolog, în urma căreia au depistat că cardiograma nu era, ceva nu era cum trebuie să fie.", a declarat Ştefan Sîrbuleţ, soţul victimeiBărbatul este sigur că doctorii sunt vinovaţi de decesul soţiei."A început să ne lămurească că noi i-am făcut procedura, tot bine, dar ei i s-a oprit inima. Noi am resuscitat-o, acum aşteptăm să se stabilizeze, după care o să fie transferată la spitalul de urgenţă. Eu am văzut-o pe geam pe dânsa ultima dată, când ea m-a salutat şi atât, după care nu am mai văzut-o."Rudele au insistat ca tânăra să fie transferată la alt spital privat, însă medicii nu au fost de acord."Să fi avut minima boală, minima patologie, o minimă analiză rea să zicem aşa, avea poate să avem un motiv sau o explicaţie. În cazul ei nu avem şi asta cerem. Să ştim ce s-a întâmplat, să ni se spună în faţă care a fost motivul.", a declarat Veronica Cernogal, naşa de cununie a victimei.Directorul clinicii private respinge acuzaţiile aduse de rudele pacientei."Ei multe chestiuni au spus, ceea ce nu le convine lor. S-a făcut plângere la instanţă. Poftim, când o să fie rezultatele la instanţă, atunci mă sunaţi. Noi am făcut tot posibilul ceea ce a fost şi ceea ce spune, comentează fiecare om, asta e dreptul lui.", a declarat Mihail Ivasi, directorul clinicii private.Oamenii legii au pornit un proces penal. Ministerului Sănătăţii a anunțat că a constituit o comisie care va analiza cazul, iar rudele vor fi anunțate despre rezultatele anchetei.