Moarte fără vinovați: Cine va răspunde în cazul bărbatului care a sărit de la etajul patru al Spitalul "Sf. Arhanghel Mihail"

Cazul bărbatului care s-a aruncat de la etajul patru al Spitalul "Sf. Arhanghel Mihail" din Capitală a scos la suprafaţă o boală cronică de care suferă întregul sistem de sănătate, dar şi incapacitatea instituţiilor medicale de a-i proteja pe pacienţi. Un om a murit, o familie a rămas paralizată de durere, însă NIMENI nu este vinovat.

Tragedia a adus în prim-plan şi o altă problemă pe care nimeni nu se grăbeşte să o rezolve: lipsa asistenţei psihologice pentru bolnavii de COVID-19. Luni, ora 07:30, un bărbat în vârstă de 68 de ani bolnav de COVID-19, aflat în secţia Reanimare şi conectat la masca cu oxigen, smulge firele din aparat, se apropie de geam şi sare în gol.

Totul se întâmplă sub ochii medicilor, care în acel timp se ocupau de intubarea altui pacient. Doar în ultimele luni la acelaşi gest au recurs alţi patru pacienţi internaţi în spitalele din Capitală.

Nu e clar de ce după atâtea tragedii, adminstraţiile instituţiilor medicale nu au blocat geamurile în poziţie oscilantă, adică să se deschidă doar în sus. Am încercat să vorbim cu directorul Spitalului "Sf. Arhanghel Mihail" pentru a ne răspunde la aceste întrebări, însă ofiţerul de presă al instituţiei ne-a spus că el se află în concediu de odihnă, iar singura persoana care ar putea discuta cu noi e şefa Unităţii Primiri Urgente a spitalului, Veronica Ţugulschi.

Am sunat-o şi pe ea, însă nu ne-a putut preciza dacă în momentul incidentului fereastra era sau nu deschisă. Întrebată de ce geamurile nu erau blocate, ea ne-a spus că este pentru prima dată în experienţa sa când se întâmpină un astfel de caz.



VERONICA ŢUGULSCHI:"-Cine răspunde de moartea acestui bărbat?

- Asta eu nu pot să vă spun. Au venit organele de poliţie şi se ocupă cu anchetarea cazului. A rămas numai gratiile să le punem şi să fie închişi. Asta e unica ieşire din situaţie. "



Am căutat răspunsuri şi la Ministerul Sănătăţii, însă cei de acolo ne-au direcţionat la Primăria Capitalei, în a cărei subordine se află spitalul. Am sunat-o pe viceprimarul de ramură, Angela Cutasevici, care la rândul ei, ne-a trimis elegant la şefa Direcţiei Sănătate, Tatiana Bucearschi. Ultima nu ne-a răspuns nici la apelurile telefonice, nici la mesaje. I-am scris şi lui Boris Gîlcă, şeful adjunct al direcţiei, însă la fel nu am primit niciun răspuns. Am întrebat şi poliţia cine poartă răspundere pentru decesul bărbatului de 68 de ani. Natalia Stati spune că oamenii legii examinează o singură versiune: suicidul.



NATALIA STATI, ofițer de presă Poliţia Capitalei:"Cine va răspunde până la urmă de moartea acestui bărbat? La moment ancheta e încă în desfăşurare urmează a fi stabilite toate circumstanţele, ulterior, angajaţii poliţiei se vor expune. Este o instituţie medicală, unde mă rog, cetăţenii merg şi primesc tratament. Nu este o instituţie penitenciară unde să fie pacienţii păziţi."



Deşi în spitale există regulamente interne care prevăd ca pacienţii să fie monitorizaţi non-stop, reprezentanţii spitalelor spun că în actualele condiţii acest lucru e practic imposibil, mai ales că pacienţii care dezvoltă forme grave de COVID au tulburări neurologice.



ALEXANDRU GRUMEZA, neurolog:"Într-adevăr poate să apară şi un fundal delirant, iar în alte situaţii poate fi dezvoltată o stare depresivă atât de gravă când omul îşi vede unica soluţie doar în aşa fel. "



De astfel, şi bărbatul care şi-a pus capăt zilelor suferea de astfel de tulburări. Însă, chiar şi aşa, el nu a fost consultat de un specialist, iar motivul a fost următorul:



VERONICA ŢUGULSCHI, şefa Unităţii de Primiri Urgente a Spitalului "Arhanghelul Mihail" :"Noi nu avem nici psiholog, nici psihiatru. La noi în reanimaţie, pacienţii sunt consultaţi de către medic neuropatolog. Ei devin foarte agresivi, refuză masca de oxigen, aruncă medicamentele pe jos, agresează personalul medical cu vorbe "nimic nu îmi ajută", "vreau să mor", iată 90 de pacienţi sunt aşa."



Aşadar, bărbatul care s-a sinucis nu a fost consultat de specialist, chiar dacă medicii ştiau că are dereglări comportamentale. Lipsa unui psiholog în spital nu poate fi o scuză, pentru că încă în luna iulie Ministerul Sănătăţii a emis o circulară care prevede ca aceşti specialişti să fie chemaţi la solicitare.

În acest moment, în spitalele din ţară sunt internaţi în stare extrem de gravă 294 de pacienţi, 43 dintre ei fiind supuşi ventilării mecanice.