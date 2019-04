Moarte din IMPRUDENŢĂ. O tânără a sfârşit cu telefonul ÎN CADĂ

Tragedie în familia unei tinere în vârstă de 20 de ani. Anastasia a murit în cadă, în timp ce îşi verifica mesajele de pe telefon, scrie spynews.ro.

Anastasia locuia în apartament cu mama ei, în Moscova. Tânăra de 20 de ani a intrat în baie, a pus telefonul la încărcat la o priză din apropiere şi a decis să intre în cadă, dar cu telefonul în mână.

Din păcate, tânăra s-a electrocutat şi nu a mai putut fi salvată. Mama ei a ajuns după tura de noapte acasă şi a făcut descoperirea halucinantă. Se pare că Anastaia a scăpat telefonul în apă şi a murit. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

"Am găsit-o pe Nastya goală în cadă. Într-o mână avea telefonul mobil conectat la priză. Am crezut că este în viaţă şi am sunat la ambulanţă", a declarat Oksana, mama tinerei.