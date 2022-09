Moara de vânt din Mileştii Mici trebuie restaurată: Autorităţile spun că nu au bani pentru repararea monumentului istoric

Morile de vânt riscă să dispară în totalitate din cauza lipsei de bani şi a neputinţei autorităţilor locale. Se întâmplă şi în satul Mileştii Mici din raionul Ialoveni, acolo unde s-a mai păstrat una dintre cele patru mori de vânt din Moldova. Autorităţile spun că obiectul poate deveni un adevărat loc turistic, însă, deocamdată nu sunt bani pentru restaurarea acestui monument istoric.

Moara a fost construită de un localnic la sfârşitul anului 1890. În acea perioadă în sat erau cinci mori de vânt, însă doar una s-a mai păstrat până în zilele noastre. Preotul satului, care a studiat istoria localităţii, povesteşte că aceasta a rezistat tuturor intemperiilor.



„A trecut prin două războaie mari, de fapt. A trecut prin patru schimbări de stat, am fost în imperiul rus, astea sunt caracteristicile perioadei respective. După care am fost în regatul României Mari, ulterior şi în Uniunea Sovietică, un alt imperiu, iar acum suntem într-un fel independenţi”, a spus pahogul bisericii din satul Mileştii Mici, Manole Brihuneț.



Preotul spune că moara avea patru elice şi o singură râşniţă, iar mecanismul după care funcţiona asigura măcinarea porumbului şi a grâului. Iar profesoara de istorie din Mileştii Mici povesteşte că moara din sat era salvarea ţăranului pe vremuri, întrucât le asigura acestora sursa necesară de hrană.



„Vreau să o nominalizez ca un punct foarte important în economia industrială. Aici erau angajaţi, locuitori băştinaşi, nu doar o persoană lucra la moară. Carcasa de lemn s-a păstrat, râşniţa s-a păstrat intactă, cu regret nu mai sunt elicele de vânt”, a relatat profesoara de istorie din satul Mileştii Mici, Aliona Bardă.



Maria Ciolacu are 79 de ani şi a mai prins timpurile când moara funcţiona. Femeia spune că în timpuri de grele, moara era salvarea satului.



„Am apucat multă greutate noi pe atunci, foametea o ţin minte bine. Făceam mămăligă cu făină de aici şi mâncam cu brânză. Făceam mămăligă cu făină de aici şi mâncam cu brânză. Mai cocea turte pe plită, asta era salvarea. A fost cea mai mare salvare la noi aici moara asta”, a remarcat locuitoarea satului Mileştii Mici, Maria Ciolacu.



Primarul satului Mileştii Mici spune că urmează să fie pregătit un proiect pentru ca moara să fie restaurată. Însă, deocamdată, nu sunt bani pentru renovarea monumentului.



„Urmează să elaborăm un proiect bine pus la punct, să facem un deviz de cheltuieli să vedem precis cât costă reparaţia acestui monument. Mi-aş dori ca ministerul şi statul să se implice”, a afirmat primarul satului Mileştii Mici, Ialoveni, Rodica Agrici.



În ţară au mai rămas patru mori de vânt. Două sunt la Beșalma, una la Cernoleuca și a patra este cea din satul Mileştii Mici.