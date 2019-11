MIZA ESTE MULT MAI MARE: Socialiştii şi cei din "ACUM" şi-au aruncat reciproc săgeţi

Nu s-au putut abţine de la insinuări nici în ziua alegerilor. Deşi nu au spus în mod direct, la cine anume se referă, socialiştii şi reprezentanţii blocului "ACUM" şi de această data şi-au aruncat reciproc săgeţi. În timp ce candidatul blocului "ACUM" Andrei Năstase a vorbit despre politicieni dictatori, socialiștii îl acuză indirect de campanie murdară.

Liderul informal al Partidului Socialiştilor, preşedintele ţării, Igor Dodon, a îndemnat oamenii să se abţină de la votul geopolitic.



"Nu va veni Moscova, Bucureştiul, Bruxelles sau Kievul să facă ordine în Chişinău. Nu călcaţi pe aceeaşi greblă pe care aţi călcat, am călcat toţi împreună în ultimii ani. Foarte des mergeam la vot, o bună parte din chişinăueni, şi chiar dacă ştiam că nu este cel mai bun candidat, că o să facă aşa cum au făcut şi ceilalţi, dar foarte des îl votau pentru că geopolitic, că vine ciuma, că nu ştiu ce culoare verde, albaştri, galbeni, roşii şi aşa mai departe. Poate ajunge", a spus Igor Dodon, preşedintele ţării.



La rândul său, preşedintele PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că unii candidaţi, în campania electorală, contracandidații au recurs la atacuri murdare.



"Candidatul, care a fost din partea partidului pe care eu am onoarea să-l conduc n-a murdărit pe nimeni, n-a aruncat cu noroi în nimeni și a fost foarte și foarte corect. Spre deosebire de alți candidați, care și-au permis unele lucruri nu chiar corecte. Mai bine spus chiar destul de murdare și agresive", a spus președintele Parlamentului, Zinaida Greaceanîi.



Pe de altă parte, candidatul blocului ACUM a aruncat indirect săgeţi în direcţia socialiștilor.



"Prin votul de astăzi putem curma tentativa unui individ de a prelua controlul asupra întregii Moldove, de a pune stăpânire pe Republica Moldova. Să nu admitem ca Republica Moldova să încapă sub controlul unui nou dictator şi a forţelor distructive din afara ţării. Pericolul este iminent", a spus candidatul blocului ACUM, Andrei Năstase.



Cei doi candidaţi, Ion Ceban şi Andrei Năstase, nu au participat la dezbaterile electorale înainte de primul tur al alegerilor locale. În schimb, au dat cursul invitaţiei pentru dezbaterile în cadrul celor de al doilea tur de scrutin. Atunci, Ceban şi Năstase s-au atacat reciproc. Candidatul PSRM l-a acuzat pe Năstase că îşi promovează cumătrii în funcţii înalte de stat. La rândul său, candidatul blocului "ACUM" l-a acuzat pe Ceban de protejarea mafiei imobiliare, lucrul, negat de candidatul PSRM.