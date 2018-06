MIXTUL, UN PAS SPRE DEMOCRAŢIE! Valerijus Simulik, deputatul Lituaniei: Este un progres pentru societate, pentru că lucrurile merg spre bine

Moldova a făcut un pas important pentru a asigura procesul democratic al alegerilor parlamentare, când a trecut la sistemul mixt de vot. Astfel, deputaţii, aleşi în circumscripţii uninominale, vor deveni mai responsabili faţă de alegători în realizarea promisiunilor electorale. Aceasta părere a fost exprimată de deputatul lituanian Valerijus Simulik, copreședinte al grupului parlamentar de prietenie cu Moldova, în cadrul interviului, acordat în exclusivitate pentru Publika TV. În ţara sa, Simulik este deja la al cincelea mandat, fiind ales în circumscripţie uninominală.



Deputatul Valerijus Simulik spune că încrederea cetăţenilor de care el se bucură din anul 2000, îl responsabilizează să acorde mai multă atenţia problemelelor oamenilor.



"La noi, deputaţii, aleşi în circumscripţii uninominale, în fiecare luni primesc oamenii în audienţă. Vineri şi sâmbătă, de asemenea, sunt zile de lucru în circumscripţiile uninominale unde au fost aleşi. Eu cred că oamenii au încredere în mine pentru că am fost profesor la şcoală, ei m-au ales deja de cinci ori", a spus Valerijus Simulik, deputat al Parlamentului Lituaniei.



Deputatul lituanian susţine că decizia autorităţilor ţării noastre de a trece la sistemul mixt va responsabiliza clasa politică.



"Eu felicit Moldova şi poporul acestei ţări cu această decizie. Este un progres pentru societate, pentru că lucrurile merg spre bine. Poporul va fi auzit mai bine, vor fi mai multe idei diferite în Parlament. Oamenii din teritoriu vor alege pe cei care sunt aproape de popor. Eu sper, dar aşa şi arată experienţa noastră, deputaţii care vin din regiuni, au o altă gândire, ei sunt mai liberi", a spus Valerijus Simulik, deputat al Parlamentului Lituaniei.



Totodată, Valerijus Simulik se arată nedumerit de criticile aduse ţării noastre pentru această decizie de europarlamentarul lituanian, Petras Austrevicius. Asta în timp ce anterior în ţara sa Austrevicius a fost ales deputat de trei ori într-o circumscripție uninominală.



"Stimatul Petras are un aşa-numit complex al lui Bonaparte, pentru că vrea să facă aşa ca noi să ne gândim cum vrea el. Colegul nu prea s-a gândit sau spune aceste lucruri intenţionat. Cred că el are dorinţa de a se evidenția, de a fi observat sau anumiţi oponenţi l-au rugat să spună părerea lui. El a obţinut mandat într-o circumscripţie uninominală din partea poporului şi are dubii că acest sistem este bun. În opinia mea, acest lucru este cam straniu", a spus Valerijus Simulik, deputat al Parlamentului Lituaniei.



În Parlamentul Lituaniei sunt 141 de deputaţi, 71 dintre care sunt aleşi în circumscripţii uninominale, iar restul 70 - pe listele de partid. În ţara noastră, din 101 de deputaţi, 51 urmează să fie votaţi în circumscripţii uninominale, iar 50 - pe liste de partid. Legea privind trecerea la sistemul electoral mixt a fost adoptată cu votul a peste două treimi din deputați, după luni de dezbateri publice a proiectului.