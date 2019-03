Mituri despre pâine, pe care să nu le mai crezi

Cu siguranță ai tot auzit fraze de genul "nu mai consuma carbohidrați", "pâinea nu este bună" sau "eu mănânc doar carbohidrați buni", dar știi să separi realitatea de ficțiune?

Nutriționista Juliette Kellow a demontat câteva dintre miturile ce înconjoară pâinea, scrie feminis.ro.



1. Carbohidrații sunt nocivi



Multă lume recomandă să renunți la carbohidrați dacă vrei să slăbești și să diminuezi riscul de diabet tip 2, dar specialiștii sunt de părere doar că numărul acestora trebuie diminuat și carbohidrații să fie consumați la micul dejun, pentru a oferi energie, dar și a avea timp să se digere. Ideea este nu să mănânci tone de paste și orez, cât să alegi alimente bogate în fibre și cereale integrale, dar să fii atentă la dimensiunea porțiilor. În plus, trebuie limitat pe cât posibil numărul de carbohidrați rafinați conținuți în sucuri, biscuiți, torturi, brioșe și gogoși, ca să faci loc carbohidraților buni din pâinea integrală, pastele din făină neagră și orezul brun.



2. Pâinea îngrașă



O felie medie de pâine conține aproximativ 90 de calorii, iar feliile mai groase 130 de calorii, dar femeile au nevoie de aproximativ 2000 de calorii pe zi, pe când bărbații trebuie să consume zilnic în jur de 2500 calorii. În loc să-ți faci probleme despre pâine în sine, este mai bine să urmărești ceea ce pui pe ea, deoarece untul cu gem, pe cât de apetisant este pe atât de nesănătos e, iar dacă îți faci un sandviș în care adaugi brânză sau maioneză, evident că numărul de calorii va crește.



3. Pâinea este plină de sare și zahăr



În ciuda a ceea ce ai citit, majoritatea sortimentelor de pâine, inclusiv cea albă, conțin de fapt o cantitate destul de mică de zahăr, nu mai mult de 5 g per 100 de grame de produs finit. O felie de pâine normală conține în jur de 1-2 g zahăr, adică 1/4 - 1/2 linguriță, ceea ce reprezintă o cantitate mică față de cele 30 de grame de zahăr pe zi recomandată, problema apare însă când zahărul se acumulează pe parcursul întregii zile și din alte produse, dar per total, pâinea conține mai puțin de 4% din dietele adulților.



4. Pâinea cauzează balonare



Conform unui studiu efectuat de British Nutrition Foundation, există prea puține dovezi că pâinea ar produce balonare sau orice alt disconfort digestiv la persoanele sănătoase, indiferent dacă este făcută conform rețetelor tradiționale sau prin metode moderne. În schimb, cei care suferă deja de boala celiacă pot resimți arsuri stomacale după consumul de pâine.



5. Majoritatea oamenilor sunt alergici la făină, deci trebuie să evite pâinea



Studiile sugerează că 20-30% dintre persoane consideră că sunt alergice la făină, dar adevăratul procent este de doar 1-2%. Dacă suspectezi că ai o alergie sau intoleranță la făină, atunci du-te la un alergolog, pentru a putea diagnostica în mod corect problemele pe care le ai. Este foarte important să eviți eliminarea completă a pâinii fără a avea un motiv întemeiat, deoarece altfel s-ar putea să te alegi cu o dietă dezechilibrată și lipsa a mai multor nutrienți din organism.



6. Pâinea albă nu conține nutrienți



Deși pâinii îi lipsesc fibrele, ea este o sursă de carbohidrați ce oferă energie, minerale și o serie de vitamine, iar făina albă este adesea îmbogățită cu calciu și fier, de care ai nevoie pentru oase, dinți și mușchi. De asemenea, fierul este necesar pentru a crea celule roșii, care transportă oxigenul în tot organismul, alungă oboseala, menține funcțiile cognitive și sănătea sistemului imunitar. În plus, pâinea albă este și o bună sursă de vitamine din complexul de B-uri, tiamină și niacină, care întrețin funcționarea corespunzătoare a sistemului nervos, iar manganul din ea acționează precum un antioxidant ce protejează celulele.



7. Pâinea făcută manual este mai sănătoasă



Nu contează dacă este produsă în masă, făcută la o brutărie artizanală sau în casă, toată pâinea este bună pentru tine, în anumite limite, ca orice alt aliment. Cercetările au scos la iveală că vitaminele conținute de pâinea coaptă prin metode moderne sunt asemănătoare cu cele din pâinea preparată tradițional, iar acest lucru se aplică atât pentru pâinea albă cât și pentru cea neagră. Singurul avantaj când îți faci singură pâinea, fie că o frămânți de mână sau la mașină, este că știi exact ce ingrediente pui și în ce cantitate, având posibilitatea să faci mai multe amestecuri, folosind cereale integrale, făină bogată în fibre, mai puțină sare și alte ingrediente preferate, precum nuci, semințe, ovăz sau fructe deshidratate.



8. E greu să faci pâine



De fapt, e relativ ușor să faci pâine, deoarece o franzelă obișnuită conține doar făină, drojdie de bere, sare și apă, numai că durează un pic de când te apuci de făcut până e gata, deoarece trebuie să lași aluatul la dospit.