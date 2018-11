Mitropolitul Vladimir critică decizia Patriarhiei Ecumenice: Cei vinovați de schismă nu au iertare

Decizia Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, de a scoate Mitropolia Kievului de sub influența Patriarhiei Moscovei și de a demara procesul de acordare a autocefaliei Bisericii Ucrainene, a fost condamnată în termeni duri de Înalt Prea Sfințitul Vladimir. Capul Mitropoliei Moldovei, care este subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, califică drept regretabilă situația creată, care aduce prejudicii ortodoxiei, în general.



"Este un lucru regretabil pentru noi, pentru societate, pentru biserică în întregime. Pentru că, în biserică nu ar trebui să aibă astfel de lucruri. De aceea, noi am chemat şi patriarhia din care facem parte, patriarhul personal a vizitat Constantinopolul, a avut întrevedere cu patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat", a spus ÎPS Vladimir, mitropolitul Moldovei.



Mitropolitul Vladimir spune că s-a rugat lui Dumnezeu să nu îi ierte pe cei responsabili de această situație.



"Biserica pe toţi îi iartă, dar în cazul de faţă acei care au făcut această schismă în biserică ei nu pot fi iertaţi. De aceea sperăm că în viitor va avea loc poate un sobor panortodox, poate un sobor local şi se vor uni aceste forţe ca în mod paşnic să discute această temă", a spus ÎPS Vladimir, mitropolitul Moldovei.



Demararea procedurii de acordare a autocefaliei Mitropoliei Kievului a dus la o ruptură dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Rusă. Ultima a anunţat că așteaptă scuze din partea Constantinopolului, care va fi vinovat dacă se va ajunge la vărsare de sânge în Ucraina.