Mitropolia Moldovei condamnă organizarea sărbătorii Halloween

Decizia mai multor tineri de a sărbători Halloween-ul la Cetatea Soroca a supărat clericii Mitropoliei Moldovei. Episcopul de Soroca, Ioan Moşneguţu, a cerut autorităţilor locale să nu mai admită pe viitor organizarea acestei sărbători într-o locaţie care reprezintă un simbol naţional.

Vicarul a declarat că acţiunea tinerilor ar atenta la demnitatea istorică şi spirituală a moldovenilor. Adresarea a fost postată pe site-ul Mitropoliei Moldovei.

Solicitat de Publika TV, preşedintele raionului Soroca, Ghenadie Muntean, a declarat că poziţia Mitropoliei va fi examinată, dacă o solicitare în acest sens va fi trimisă oficial administraţiei locale. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Tineret "DACIA".

Reprezentanţii asociaţiei s-au arătat surprinşi de poziţia Bisericii.



"Menţionez cu claritate şi afirm ideea că noi, când noi când am planificat şi am organizat acest eveniment, noi nu am avut ca scop să jignim. noi niciodată nu am pus accent pe religia tinerilor care vin şi vizitează centrul nostru", a spus directoare executivă a Centrului "Dacia", Stela Babici.



Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică şi este

marcată în fiecare an, în noaptea spre 31 octombrie. Aceasta simbolizează momentul în care spiritele morților vizitează lumea celor vii.