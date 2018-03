Miting unionist la Chişinău. Mii de oameni au participat la Adunarea Centenară

Mii de oameni au participat la Adunarea Centenară, organizată cu ocazia împlinirii a sută de ani de la unirea Basarabiei cu România. Mitingul a avut loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi a adunat oameni din mai multe localităţi din republică, dar şi de peste Prut.

Evenimentul a decurs paşnic, însă poliţiştii au reuşit să reţină peste 20 de provocatori. Participanţii au venit în Piaţa Marii Adunări Naţionale în marş.



Mitingul a început cu intonarea imnului Republici Moldova, apoi cu cel al României.



" Îmi doresc din toată inima, vrem şi noi o viaţă mai bună în Moldova, care sperăm în curând să fie România Mare cum a fost şi înainte."



" Am venit din două motive, să aniversăm Unirea şi doi că să reafirmăm dorinţa noastră că ne dorim reunificarea cel două state româneşti."



"Am venit din Galaţi. Din Bucureşti şi din Galaţi. Am vrut să prind măcar una dintre sărbătorile mari ale neamului.



Printre cei prezenţi la manifestaţie a fost observat şi un bărbat cu drapelul SUA.



" Cred că mai democrat stat în lume nu există. SUA ajută România, înseamnă că o să ne ajute şi la problema noastră cu Unirea. Prima Unire a fost făcută cu austriecii, a doua cu francezii şi a treia cu SUA".



Unii tineri, însă, nu prea ştiau cu ce ocazie a fost organizat evenimentul.



" De ce aţi venit astăzi aici ?"



"Să comemorez această unire.... care se va întâmpla pe 27 martie, unde se va împlini 100 de ani de la Unire. "



Unioniştii au cerut deputaţilor de la Chişinău şi Bucureşti să convoace o şedinţă comună, unde să semneze o declaraţie prin care să fie recunoscut actul de unire a Basarabiei cu România din 1918.



"Am adoptat o singură rezoluţie, proclamaţie unirea Republicii cu România", a spus Vlad Bileţchi, organizator.



"- Câţi oameni participă la manifestaţie? - 100 de mii de oameni", a menţionat George Simion, organizator.

Potrivit poliţiei, însă, la miting au venit în jur de şapte mii de persoane. Evenimentul a decurs paşnic. Oamenii legii au reuşit să reţină un grup de provocatori.



"Un grup din 21 de tineri, îmbrăcaţi în haine sportive, cu faţa astupată cu măşti, cu rucsacuri în spate şi mâinile în mănuşi speciale se îndreptau spre mulţime. Poliţia a reacţionat prompt şi i-a izolat. În rucsacurile lor au fost găsite bite de baseball şi alte obiecte interzise", a declarat Gheorghe Cavcaliuc , şef-adjunct IGP.



La final, participanţii au dansat hora unirii.



Până acum, 130 de localităţi din Republica Moldova au semnat declaraţii Simbolice de unire cu România.