Miting în PMAN. Vlad Plahotniuc împreună cu susținătorii PDM AU IEȘIT SĂ APERE ordinea constituțională a țării (FOTO / LIVETEXT)

(update 13:45) Oamenii sunt îndemnați să meargă pașnic pe la casele lor.

(UPDATE 13:43) Vlad Plahotniuc: Nu ne interesează banii altora, țara nu se vinde. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Vrem să mulțumim tuturor celor prezenți. Moldova nu se vinde. VICTORIE!

(update 13:42) Vlad Plahotniuc strigă cu mulțimea: "Dodon stai cuminte, Moldova nu se vinde."

(UPDATE 12:29) Oamenii îi strând mâna liderului democrat și lui Pavel Filip.

(UPDATE 13:27) Vlad Plahotniuc îndeamnă mulţimea să înainteze rezoluţia paşnic.

(UPDATE 13:24) Oamenii merge spre președinție și strigă: "Dodon e trădătorul", "DEMISIA".

(UPDATE 13:12) Mulțimea se îndreaptă spre președinție

(UPDATE 13:09) Plahotniuc: Să mergem la președinție să-i înmânăm oferta de demisie. Mergem moldoveni!

(UPDATE 13:08) Oamenii condamnă orice act de trădare de patrie. Oamenii cer alegeri prezidețiale în aceiași zi cu alegerile parlamentare. Oamenii strgă: "Moldova, Moldova".

Rezoluția PDM:

Noi, poporul Republicii Moldova,

Ceiadunați în Piața Marii Adunări Naționale,

Constatăm trădarea rușinoasă de patrie de către cetățeanul Igor Dodon,

Igor Dodon a vândut țara pentru milioane de dolari și dorește să fărâmițeze și îngenuncheze Moldova, pentru a o vinde mai ușor pe bucăți,

Puterea de stat a fost uzurpată și s-a întreprins o tentativă de lovitură de stat aplicată Republicii Moldova în interes străin.

În acest context, am luat act de decizia de dizolvare a Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate, când oamenii acestei țări vor veni să aleagă liber o nouă putere la Chișinău.

Noi, cei câteva zeci de mii de oameni, adunați din toată țara în centrul Capitalei, condamnăm ferm orice act de trădare de Patrie.

Declarăm cu toată fermitatea:

Noi nu ne vindem țara!

Igor Dodon nu mai este președinte legitim.

Cerem demisia imediată a lui Igor Dodon pentru trădare de țară, finanțarea ilegală din exterior a partidului său și uzurparea puterii în stat.

În aceste condiții și, pornind de la faptul că poporul este suveranul, solicităm organizarea alegerilor prezidențiale anticipate, în aceeași zi cu alegerile parlamentare anticipate, la 6 septembrie 2019, în condiții de maximă transparență și reguli democratice.

(UPDATE 13:05) Andrian Candu, discurs: Consituția în art. 2 spune clar că puterea aparține poporului. Niciun partid nu are dreptul să dețină puterea în nume propriu. Dacă în 3 luni de zile nu au găsit un compromis, atunci doar poporul sânt în drept să decidă cine merită să guverneze țara noastră. Moldova este mică, dar este unită. Salutăm decizia de astăzi de a stabili alegerile parlamentare pe 6 septembrie. Ce ține de Dodon: Ați văzut care este prețul trădării. Ieri, țara întreagă a văzut cât costă să-ți trădezi țara. Cu treizeci de bani și-a vândut țara. Nu e președinte, cel care a decis să-ți vândă țara. Nu are nici onoare, nici demnitate. Și dacă crede că țara îl mai vrea, să vină la alegeri. Noi astăzi îi cerem demisia și să mergem la alegeri ca să alegem un președinte de care țara să se mândrească.

(UPDATE 13:00): Peste 30 de mii de oameni din toată țara s-au adunat acum în Piața Marii Adunări Naționale la un miting de protest pașnic, pentru a apăra ordinea constituțională a Republicii Moldova, condamnând ferm orice act de trădare de Patrie.

(UPDATE 12:57) Oamenii strigă: "Țara nu se vinde"

(UPDATE 12:53) Eleonora Graur, deputat în Parlament: Syunt sigură că votul nostru a fost pentru dezvoltarea RM. Nu este pentru federalizarea Republicii Moldova. Noi suntem pentru Moldova, noi suntem pentru popor. Vă asigur că noi vom lupta în continuare ca în Moldova să fie stabilitate și viitor luminos. Vreau să mă adresez către cei care au votat PAS ȘI DA, PSRM: Maia Sandu a vândut țara pentru funcția de prim-ministru. PDM nu este așa. Noi nu ne dorim funcții. Vreau să vă asigur că noi vom face tot ca în Moldova să existe stabilitate.

(UPDATE 12:36) Oamenii strigă "La dubă cu Dodon"

(UPDATE 12:44) Pavel Filip, discurs: Dragi compatrioți, pentru că astăzi s-au adunat adevărații patrioți ai Republicii Moldova. Eu am auzit o noutate extraordinară. Mi-au spus că Dodon au dormit la ei acasă. Ei au dormit în ambsada Federației Ruse noaptea trecută. Când noi și membrii PDM dormea acasă el și-a găsit alt adăport, aoclo se simte confortabil. Trecem prin clipe complicate. Se mai întâmplă. Președintele PDM nu a aceeptat să vândă țara. Atunci când împreună cu echipa PDM am avut un slogan: Fapte, nu vorbe! Noi suntem oamenii faptelor! CC a constat că Dodon încalcă Consituția și mi-a oferit dreptul de petrecere a alegerilor anticipate. Am semnat ferm acest decret pentru că eu consider că nimeni nu are dreptul să decidă pentru Republica Moldova, nici dinafara, nici dinăuntru. Singurul care poate decide este poporul. Noi suntem poporul. În data de 6 septembrie vom avea VICTORIE! Noi suntem poporul!

(UPDATE 12:38) Generalul Ţurcanu, președinte PDM, Cimișlia: "PDM demonstrează că Moldova este un stat independent şi merge înainte aşa cum a spus şi Vlad Plahotniuc. Moldova se află în pericol. Noi nu trebuie să-i dăm voie lui Dodon, care a recunoscut că este un agent al Mosocovei. El s-a manifestat ca un fricos. FRICOSUL! Noi, veteranii, eu personal am fost în prima linie cu toți camarazii. Dodon și-a vândut sufletul, nu are dreptul să intre în biserciă, el a vândut țara. JOS DODON! Eu mă mândresc că sunt membru PDM. Cunoașteți ultima decizie a CC, de la data de 7, tot ceea ce spune Dodon, Maia, sunt înafara legii. Ei sunt dornici de fotolii. Dați voie PDM să continuie proiectele începute. Plahotniuc este un patriot! Patriotul Moldovei, Plahotniuc. Guvernul Filip a fost cel care a demonstrat că țara se dezvoltă. Să ne trăiți"

(UPDATE 12:37) Mihai Bălan, discurs: Vreau să vă spun un moment: Luptătorul care era cu mine alături, care cânta la chitară. Noi ne-am apărat țara de mercenarii care au venit asupra noastră. El a căzut , apărându-și casa în stânga Nistrului Vreau să-l întreb pe un trădător, pe un Dodon și pe alți care vor posturi. Ei sunt mafia susținută de Moscova. În numele veteranilor de război, eu vă invit să ne consolidăm împreună cu PDM, în jurul lui Vlad Plahotniuc, Vlad Plahotniuc trebuie să devină prședintele țării noastre. Veniți la noi, țara nu se vinde, nu o federalizăm. Vlad Plahotniuc, stați ferm! Victorie!

(UPDATE 12:31) Oamenii împreună cu Vlad Plahnotiuc strigă: "Nu ne vindem ţara". Mulţimea scandează "Plahotniuc!"

(UPDATE 12:26) Oamenii au strigat ca Dodon să fie "Dat afară și la dubă". Mulțimea a mai scandat: "VICTORIE", atunci când au fost anunțați de Vlad Plahotniuc despre organizarea alegerilor anticipate din 6 septembrie.

(UPDATE 12:23) Vlad Plahotniuc, discurs în fața mulțimii: "Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, pentru că noi împreună am venit să arătăm un mesaj de a ne proteja țara de o grupare de politiceni ireponsabili, care încearcă să captureze țara prin alegeri ilegale. Ei vor să preia cu forța toate instituțiile statului. Este o loviturpă de Stat, coordonată de Igor Dodon, care este condus dinafara țării, care încă își imaginează că este președintele țării. El nu mai este președintele țării. JOS DODON! El este președintele care are nevoie de îndrumări și aprobări pentru tot ce a făcut în țara asta,. El a încercat să federalizeze țara noastră, s-o de-a străinilor, s-o vândă. El a trădat poporul. TRĂDĂTORUL! După tot ce a făcut el, el trebie să demisioneze imediat. Trebuie să organizăm imediat alegerile unui nou președinte, un președinte demn de neamul nostru. Noi, PDM, am încercat să facem alianță, am discutat să facem o coaliție să facă ceea ce am început, care să facă drumuri, să majorizeze pensii, canalizari, să dea copiilor bani, să facem bine pentru neamul nostru,. Dar a venit Dodon și a încercat să mă convingă să federalizăm țara, să o dăm celor care demult o râvnesc. Nu am acceptat să-mi trădez țara. Nu am acceptat condițiile lui. N-am acceptat să semnez acest document. Dodon cu sociliaștii și cu cei de la ACUM, care nu știu pe ce lume se află, au capturat Parlamentul și votează ce le dă prin cap. Ei vor să voteze federalizarea țării. E trădătorul, Dodon e trădătorul. Își dorește dispariția neamului nostru. Suntem singurl partid care nu a fugit după funcții. Noi ne-am preocupat de problemele cetățenilor. Au venit în negocieri: speaker, premier, asta îi preocupă pe ei. Ei nici salarii nu au avut. Au venit în Parlament și au făcut selfie. Trădătorul. Na-u venit să lucreze pentru oameni. Să răspundă în fața oamenilor imediat la alegerile anticipate. Afară cu ei. Să vedem cine o să-i mai voteze pe 6 septembrie. PDM face apel la toate instituțțile statului, să nu permită capturarea statului. Noi facem apel la calm și îndemnăm la manifestații pașnice, fără violență. Trebuie să stabilizăm țara și să n-o lăsăm să fie distrusă de nebunia unui om. Dodon nu a reprezentat niciodată interesele moldovenilor. Au trecut trei ani. Ce a făcut trădătorul! Iuda (oamenii strigă împreună cu Vlad Plahotniuc) Vă mulțumesc că sunteți aici. Împreună suntem o voce puternică și noi suntem poporul. Noi suntem acei care nu ne videm țara"

(UPDATE 12:15) Oamenii strigă: "Țara nu se vinde".

(UPDATE 12:12) Vlad Plahotniuc împreună cu Pavel Filip au intrat în mulțime și se salută cu toți cei prezenți la miting.

(UPDATE 12:10) Mii de oameni din toate colțurile Moldovei au venit în PMAN pentru a apăra ordinea constituțională a țării.

(UPDATE 12:07) În PMAN a fost instalată o scenă. Vlad Plahotniuc și Pavel Filip susțin mulțimea adunată la miting și strigă împreună cu ea: "Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul".

(UPDATE 12:00) Liderul PDM, Vlad PLahotniuc, împreună cu președintele interimar Pavel Filip, merg în aceste clipe în PMAN. Oamenii strigă: "Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul".

(UPDATE 11:58) Mii de cetățeni s-au adunat în PMAN.

Oamenii se adună în PMAN pentru a apăra ordinea constituțională. Evenimentul începe la ora 12:00 şi este organizat de Partidul Democrat din Moldova.