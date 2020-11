Miting în centrul Capitalei. Zeci de susținători ai candidatului independent Igor Dodon au ieșit în stradă (FOTO)

Zeci de oameni s-au adunat în fața Băncii Naționale a Moldovei pentru a organiza un marș în susținerea candidatului independent la alegerile prezidențiale de duminică, Igor Dodon. Oamenii au pornit de la strada pietonală ”Eugen Doga” și au ajuns în fața Teatrului de Operă și Balet ”Maria Bieșu”. Totodată, mitinguri similare au loc în mai multe raioane ale țării.

La manifestația de astăzi în susținerea lui Igor Dodon a fost prezent și candidatul independent, șeful staff-ului electoral a lui Dodon, Vlad Bătrâncea, dar și primarul Capitalei, Ion Ceban.

”Am ieșit cu toții în strada ca să îl susținem pe Igor Dodon. Noi toți suntem diferiți, împreună suntem același popor. Popor care nu va permite să ne dezbine pe noi. Împreună suntem poporul Republicii Moldova. Vrem să fim respectați. Fiecare om este Molodva. Dorim un președinte responsabil, cu o echipă în spate. Promisiuni deșarte noi am auzit de multe ori. Igor Dodon se bucură de susținerea Parlamentului, Guvernului, administrației locale.”, a afirmat deputatul socialist, Vlad Batrîncea.

”Ne aflăm într-o perioadă foarte dificilă pentru țara noastră. În câteva zile trebuie să luăm o decizie foarte importantă, unde și cum se va mișca Republica Moldova. Echipa noastră a ținut piept în acest an unor provocări fără precedent. În pandemie, în an de criză, noi am asigurat pensiile, salariile, am ținut față. Știm ce și cum trebuie de făcut pentru Republica Moldova. Astăzi, la astfel de manifestații au ieșit peste 20.000 de oameni. Suntem împreună și suntem o forță. Victoria va fi de partea noastră. Toți care au aceleași valori trebuie să ieșim împreună pe data de 15.”, a declarat candidatul independent, Igor Dodon.