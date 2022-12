Misterul în jurul fetiţei dispărute în Statele Unite. Bunicul micuţei: Acolo a fost ceva la mijloc între ambii soți

Dispariția suspectă a Mădălinei, o fetiţă de 11 ani care locuia în Statele Unite, despre care presa americană scrie că atât ea cât şi mama ei sunt originare din Republica Moldova, continuă să fie în atenția publică din SUA. FBI a dat publicităţii ceea ce consideră a fi ultimele imagini video în care apare copila, înregistrate în data de 21 noiembrie. Dispariția a fost anunțată abia după 3 săptămâni, iar părinții au fost arestați, existând suspiciuni legate de comportamentul lor. Cazul a emoţionat întreaga comunitate din SUA care s-a implicat în căutările fetei. Jurnaliştii de la TV Nord au reuşit să discute cu bunicul Mădălinei, care locuieşte în Republica Moldova. Bărbatul nu-şi poate găsi liniştea şi bănuiește că nepoata sa a fost răpită.

În imaginile video distribuite de FBI, copila a fost surprinsă de camera de supraveghere în autobuzul școlar pe 21 noiembrie. Minora a fost văzută ultima dată la domiciliul ei din oraşul Cornelius, din statul american Carolina de Nord în seara zilei de 23 noiembrie, dar a fost dată dispărută abia trei săptămâni mai târziu, pe 15 decembrie. Mama fetei, Diana Cojocari, susține că Mădălina a intrat atunci în camera ei să se culce, iar a doua zi nu a mai găsit-o. Angajaţii şcolii la care învăţa copila au contactat-o pe mama sa în mai multe rânduri pentru a se informa de ce copilul lipseşte de la şcoală. În ziua de 15 decembrie, femeia a mers la şcoală şi a raportat ofiţerului de resurse şcolare că fetiţa a dispărut.

Peste două zile, moldoveanca Diana Cojocari, în vârstă de 37 de ani și tatăl vitreg al fetei, Christopher Palmiter, cetăţean american în vârstă de 60 de ani, au fost arestați, pentru că nu au raportat dispariţia copilului mai devreme şi în felul acesta au prejudiciat ancheta. Potrivit presei americane, agenţii federali au scotocit toată casa unde locuiesc cei doi soţi şi au făcut săpături în curte. Mai mult, jurnaliştii notează că vecinii şi-au amintit că au văzut timp de patru zile după dispariţia fetei fum în curtea lor. Suspiciunile şi speculațiile în acest caz a îngrozit întreaga comunitate din oraşul Cornelius.

Acasă, în Republica Moldova, în localitatea unde s-a născut mama copilei dispărute, Vitalie Cojocari le-a povestit jurnaliştilor de la TV Nord că a comunicat cu fiica sa la sfârșit de octombrie, iar de atunci ea nu l-a mai sunat.

"Dar cu nepoata nu ați discutat niciodată? Am discutat, ea puțin știe română, mă saluta, toată vremea venea și mă saluta, bunelul salut, nu am avut probleme așa, ultima dată undeva la sfârșit de octombrie am vorbit. Ceva a fost la mijloc că ea totuși a fost furată, a fost luată de cineva", a mărturisit bunicul micuţei dispărute.

Bărbatul bănuiește că nepoata sa a fost răpită, iar tatăl ei vitreg ar putea ști mai multe decât a comunicat polițiștilor.

"Acolo a fost ceva la mijloc între ambii soți, fiindcă așa am înțeles că el nu i-a dat voie să comunice să se ducă și să vină nicăieri și ea până la urmă a reușit să anunțe la școală profesorii, fiindcă fata nu era ore și după profesorii au anunțat autoritățile", a mai spus Victor Cojocari pentru jurnaliştii TV Nord.

Marţi, Diana Cojocari, a fost prezentată instanţei, iar tribunalul a decis să majoreze suma cauţiunii de la 100.000 de dolari la 250.000 de dolari, pentru a accepta eliberarea ei sub control judiciar. Tatăl vitreg al fetei are un avocat din oficiu, iar suma pentru cauţiune a fost stabilită la 200.000 de dolari.



Potrivit unor dosare obţinute de jurnaliştii de la postul de televiziune WCNC, Diana Cojocari și-a contactat familia din Moldova în legătură cu dispariția fetei, dar nu a sunat la poliție. Documentele arată mai multe declarații contradictorii ale femeii despre cronologia evenimentelor din timpul dispariției fiicei sale.