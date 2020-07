MISTERUL dispariţiei lui Gaţcan. Versiunea PRO MOLDOVA şi REACŢIA celor de la PSRM

Deputatul Ştefan Gaţcan nu s-ar afla în Republica Moldova, după ce ar fi fost scos forţat din ţară. Declaraţia a fost făcută aseară de către deputatul PRO MOLDOVA, Vladimir Cebotari, la un post de televiziune. Poliţia de Frontieră nu confirmă şi nici nu infirmă informaţiile. Vladimir Cebotari susţine că Ştefan Gațcan va fi ţinut departe de Moldova cel puțin pentru patru sau cinci zile. Şi asta deoarece, în tot acest timp, Comisia Juridică urmează să aprobe proiectul de hotărâre privind demisia lui Ştefan Gaţcan și să declare vacanța funcției.



"El nu mai este în țară, el a fost scos din țară forțat. El, probabil, în următoare trei-patru, cinci zile nici nu se va afla în țară. Partidului Socialiștilor planifica de urgență, cel puțin până astăzi seară să treacă mâine în Comisia juridică pentru aprobarea renunțării la mandatul domnului Gațcan", a menţionat Cebotari.

Pe de altă parte, preşedintele fracţiunii parlamentare a PSRM, Corneliu Furculiţă, dă asigurări că Ştefan Gaţcan se află într-un loc sigur, cu familia.



"- Din câte cunoaştem, domnul Gaţcan este într-un loc sigur, la dorinţa dumnealui, aşa cum el consideră, nu pot să mă exprim este el în ţară sau în străinătate, este dreptul lui de a se afla unde doreşte şi unde-i permite legislaţia ţărilor corespunzătoare", a precizat Furculiţă.



Deputaţii PRO MOLDOVA insistă că Ştefan Gaţcan ar fi fost răpit ziua în amiaza mare din Parlament şi, prin metode de şantaj, ar fi fost obligat să semneze cererea de demisie din funcţia de deputat.

În această dimineaţă, înainte de şedinţa legislativului, Andrian Candu a declarat că de miercuri dimineaţă nu ştie nimic despre locul aflării lui Ştefan Gaţcan.



"Noi nu am reușit să luăm legătura cu domnul Gațcan, de ieri de la 9:45. Am văzut că este viu și sănătos la ora cinci, după masă, când a fost făcut deja într-o oarecare măsură grijile cele mari nu mai sunt. Dar sigur că ne îngrijorăm de starea psihologică și fizică în care se află dumnealui", a spus Andrian Candu.



Prin urmare, PRO MOLDOVA a anunțat că va cere Parlamentului să investigheze cazul dispariţiei deputatului Ștefan Gațcan prin constituirea unei comisii parlamentare de anchetă.



"Cazul de ieri arată că orice cetățean poate fi sechestrat și ținut ostatic sau sub o anumită presiune. Vor fi trimise demersuri către toate ambasadele acreditate în Republica Moldova, la Consiliul Europei. O să trimitem scrisori și demersuri al Uniunea Europeană, OSCE", a subliniat preşedintele PRO MOLODOVA.

Tot înainte de şedinţa Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea a dat asigurări că Gaţcan este în siguranţă şi că socialiştii au solicitat ca acesta să beneficieze de pază.



"În interesul domnului Gațcan, noi am solicitat protecție de stat și astăzi dumnealui se bucura de protecția de stat. Domnul Gațcan și-a dorit această pază. Eu cu domnul Gațcan am vorbit civilizat, ca oamenii, nu a fost nicio presiune. Domnul Gațcan va ieși la momentul oportun și personal va informa opinia publică", a declarat Vlad Batrîncea.



Am încercat să obţinem mai multe detalii de la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat despre paza lui Gaţcan. Maia Angheni, ofiţerul de presă al SPPS, ne-a cerut o solicitare în scris pe care am expediat-o şi aşteptăm un răspuns.



Democraţii susţin însă că tot ceea ce s-a întâmplat în jurul subiectului legat de Ştefan Gaţcan este un scenariu ruşinos.



"Socialiştii şi-au apărat marfa. Deputatul Gaţcan este deputatul din grupul socialiștilor. Toată zarva în jurul ideii că un deputat a fost sechestrat eu sunt convins că creează o impresie foarte proastă pentru populație. Se vorbește despre un deputat care este viu, care a făcut și o declarație și din câte înțeleg nu este un copil și nu este o păpușă ca să fie undeva ascunsă", a menţionat Dumitru Diacov.



Contactat telefonic, şeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, nu ne-a putut confirma şi nici infirma dacă Ştefan Gaţcan a ieşit din ţară. Funcționarul ne-a cerut o solicitare în scris. Între timp, SIS a dezminţit informaţiile, potrivit cărora instituţia ar fi fost implicată în transportarea lui Ştefan Gaţcan. Printr-un comunicat de presă, SIS condamnă încercările de denigrare şi precizează că instituţia îşi realizează atribuţiile, respectând drepturile omului şi garanțiile mandatului de deputat.

Deputatul Ştefan Gaţcan are telefonul închis de miercuri.