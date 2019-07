MISTER privind accidentul de la Comrat. Poliţistul care s-ar face vinovat NU a fost interogat

Tot mai multe semne de întrebare în urma accidentului de la Chirsova care s-a soldat cu moartea unui motociclist. Poliţistul care s-ar face vinovat nu a fost încă interogat, iar camera de la bordul maşinii Inspectoratului Naţional de Patrulare, implicată în acea nenorocire, a dispărut ca prin mister.

Circumstanţele în care s-a produs tragedia, dar şi acţiunile oamenilor legii după producerea acesteia, au constituit subiect de discuţii în cadrul emisiunii "Zi de Zi" de la Publika TV.



Una dintre victimele accidentului a explicat cum s-a întâmplat totul:



"Ne deplasam dinspre Chirsova spre Comrat. Poliţia se deplasa spre sud şi nu era nici un indiciu că ar fi fost maşină de poliţie. Când au realizat că suntem motociclişti, au aprins girofarele şi brusc, special cred, au intrat pe banda noastră de circulaţie, dar pentru noi a fost prea târziu. Am fost aruncat la 20-30 de metri si m-am trezit jos, după care am observat ca şi colegul a avut impact, dar din păcate pentru el era fatal.



Solicitat telefonic în timpul emisiunii, şeful Procuraturii din autonomia găgăuză a confirmat că poliţistul, care s-ar face vinovat de accident, nu a fost încă interogat deoarece, susţine el, nu ar exista temei pentru acest lucru.



"În prezent se desfăşoară mai multe acţiuni ce ţin de expertiză şi cercetare vehiculelor, a hainele motocicliştilor. El va fi interogat în timpul apropiat când vom avea temei să o facem", a declarat Ruslan Caraivan, şeful Procuraturii UTA Găgăuzia.



Iar la întrebarea unde a dispărut camera de la bordul maşinii agenţilor de patrulare, procurorul susţine că aceasta lipsea.



"În momentul deplasării la faţa locului a reprezentantului procuraturii din Găgăuzia, care a participat la investigarea locului accidentului, în maşină nu a fost găsită nicio cameră de înregistrare video, iar toţi ne-au spus că automobilul nu era dotat cu registrator. Am stabilit doar că maşina avea sistem GPS şi vom cere descifrările", a precizat Ruslan Caraivan.

Amintim că accidentul cu implicarea poliției în care un tânăr a decedat a mobilizat aproape o sută de motocicliști la un protest în fața Inspectoratului General de Poliție. Aceştia au semnat şi o petiţie prin care au cerut conducerii IGP transparență în elucidarea circumstanțelor în care s-a produs accidentul de lângă Comrat.