Missy Franklin, cvintuplă campioană olimpică la înot, SE RETRAGE din sport

Missy Franklin, cvintuplă campioană olimpică la înot, şi-a anunţat retragerea din activitate, la doar 23 de ani, din cauza problemelor de sănătate.

După Jocurile Olimpice din anul 2016, sportiva din Statele Unite a acuzat dureri intense la ambii umeri, fiind nevoită să se opereze un an mai tarziu. Anul acesta, în timp ce se pregătea să revină în bazin, Franklin a fost diagnosticată cu tendinite severe la articulaţiile mâinilor, motiv care a determinat-o să renunţe la carieră.



"Înotul mi-a oferit tot ce am. Sunt foarte recunoscătoare. După ce am triumfat la Londra, am avut multe oportunităţi în viaţă. Sper că am fost un exemplu pentru înotătorii care sunt la început de drum", a declarat sportiva.



Când avea doar 17 ani, Franklin a câştigat patru medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, devenind prima înotătoare americană care a reuşit această performanţă.



Franklin mai are în palmaresul său 11 titluri de campioană mondială, fiind şi deţinătoarea recordului lumii în proba de 200 de metri spate. În total, sportiva a cucerit 27 de medalii în competiţiile internaţionale la care a participat de a lungul carierei sale.