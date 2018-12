Miss World 2018: Cine a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume (VIDEO)

Cea mai frumoasă femeie din lume este din Mexic. Acesta a fost verdictul juriului concursului de frumuseţe "Miss World 2018", desfăşurat în China. Vanessa Ponce de Leon are 26 de ani, a studiat afaceri internaţionale şi face voluntariat la ONG-uri care se ocupă de imigranţi. Ea este prima femeie din ţara sa care a fost desemnată câştigătoare la acest concurs de frumuseţe.



"Vanessa Ponce De Leon este Miss World 2018!"



Vanessa Ponce de Leon a primit coroana de la câștigătoarea titlului de anul trecut, Manushi Chhillar, din India. În primul interviu oferit după concurs, frumoasa mexicancă a ţinut să mulţumească tuturor pentru susţinere.



"Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Mulţumesc prietenilor pentru susţinere. Sper că i-am făcut mândri de mine. Am făcut tot ceea ce am putut."



Locul doi a fost ocupat de reprezentanta Thailandei, iar locul trei i-a revenit tinerei din Uganda, Quiin Abenakyo.



Concursul internaţional de frumuseţe "Miss World" este la cea de-a 68-a ediţie. 117 tinere talentate și frumoase din toate colţurile lumii au concurat pentru râvnita coroană. La această competiţie, Moldova a fost reprezentată de Tamara Zarețcaia, un model în vârstă de 21 de ani.