Miss și Mister Boboc 2018. Opt perechi de studenți au participat la concurs

foto: publika.md

Opt perechi de studenți de la diferite Universități au concurat aseară pentru titlul de „Miss și Mister Boboc 2018”. Studenții au avut de înfruntat trei probe, la care au dat dovadă de ingeniozitate, creativitate și talent.



„ Perechea numărul șase, USM, Vlada și Evghenii .”



Studenții spun că s-au pregătit mult pentru acest concurs.



„Ne-am pregătit foarte mult timp pentru ele, sperăm să iasă tot cum am plănuit noi și sperăm să câștigăm de ce nu, pentru asta am venit aici.”



„ Cred că vom reuși totuși, noi ne-am pregătit, am muncit zi de zi, așa că cred că totul va fi super.”



„Am pregătit numere ingenioase care vor uimi juriul și sperăm la locul I.”



Colegii, dar şi prietenii le-au ţinut pumnii bobocilor.



„ Eu cred că toate echipele sunt pregătite destul de bine."



„Boboceii super, susținem pe Lena Moiseeva, USM, dar și ținem pumnii și pentru UTM, e foarte interesant.”



„ Noi îi susținem pe USM, USM! ”



Colegii mai mari au pregătit o surpriză bobocilor.



Titlul de „Miss și Mister Boboc 2018” l-au primit perechea de la Academia de Studii Economine din Moldova.



Toți participanții s-au ales cu diplome și premii din partea sponsorilor.